Leituras semanais do horóscopo para cada signo do zodíaco: 11 a 17 de fevereiro

Todos os domingos, Claire Comstock Gay lê as estrelas como Madame Clairevoyant e compartilha seu horóscopo semanal para cada signo do zodíaco.

Na noite de segunda-feira, Marte entra em Aquário; Na manhã de sexta-feira, Vênus se junta a ela. Com esses dois corpos celestes transitando no signo da independência e do não convencionalismo, é uma boa semana para mudar sua rotina. Se sua vida amorosa não é satisfatória, procure conhecer pessoas fora do seu círculo social habitual. Se você geralmente fica entediado, pergunte-se se está jogando com muita segurança. Talvez seja hora de definir metas maiores ou mais significativas. Vender-se a descoberto só levará à frustração. Seja corajoso o suficiente para seguir uma nova direção. Enquanto isso, encontre abaixo seu horóscopo semanal para cada signo do zodíaco.

Você não é natural, então às vezes se sente desconfortável em ambientes de grupo. Você valoriza sua liberdade. Você quer fazer o que quiser, quando quiser. Porém, você precisa de uma tribo – e essa também é a sua natureza, assim como a natureza de todo ser humano – mesmo que isso introduza algumas complicações em sua vida. Você tem a oportunidade esta semana de aprender como se envolver com sua comunidade de maneira bem-sucedida para você. Você pode se conectar com outras pessoas e realizar coisas que nunca seria capaz de gerenciar sozinho. Você pode fazer parte do grupo sem perder sua independência ou identidade.

Você tem uma boa ideia de seus pontos fortes e fracos. Você não é arrogante nem falsamente humilde, sabe o que está fazendo bem e faz o possível para permanecer no caminho certo. No entanto, esta semana poderá ser-lhe pedido que faça mais: assuma um papel de liderança inesperado ou um projecto diferente de qualquer outro que tenha feito antes, ou faça mais do que pensava ser capaz. Não desista de um desafio. Depois de entrar no ritmo das coisas, você pode achar isso estimulante.

Por mais que vocês acreditem na humanidade coletivamente, às vezes vocês lutam para acreditar nos indivíduos. Aqui no mundo real, todo mundo é confuso, contraditório e muitas vezes irritante. Todos os dias, você os observa agir de maneira preguiçosa, egoísta ou contrária aos seus ideais declarados. É o suficiente para fazer você querer desistir das pessoas. No entanto, esta semana tente contrariar o seu cinismo. Neste momento, especialmente, é melhor ser generoso do que desconfiar. Dê aos outros o benefício da dúvida e eles o surpreenderão ao estar à altura da ocasião.

É possível Ultimamente, você tem sido mais duro com os outros do que pretende ser – mais exigente, menos tolerante e relutante em dar às pessoas (especialmente àquelas que você ainda não conhece bem) o benefício da dúvida. Esse não é você Quer Estar fechado só porque teme que sua boa natureza seja considerada uma fraqueza. Supondo o pior, você imagina que pode se proteger da decepção. Mas esta semana, quanto mais generoso você for com os outros, mais feliz você será. Claro, algumas pessoas não retribuem, mas isso não vai quebrar você. Não importa como os outros ajam, você tem que viver do jeito que vive Quer.

Às vezes, você imagina como a vida poderia ser melhor para todos, se você estivesse no comando. Com sua mente clara e coração amoroso, você pode tornar o mundo um lugar mais suave, gentil e justo para se viver. Mas esta semana você não precisa sonhar. Você pode tomar medidas para apoiar sua comunidade, para que se sinta menos desesperado em relação ao futuro. A chave é colaborar com outras pessoas. Você não está sozinho. Você tem pessoas em quem confiar, que compartilham ideias com você e que o ajudam mesmo nos momentos mais estranhos.

Algumas pessoas se sentem entediadas e presas, mas para você, os hábitos diários ajudam a dar estabilidade e significado à sua vida. Mas isso não significa que você seja rígido. longe disso. Sua rotina não é fixa e você está disposto a mudá-la quando precisar. Então, esta semana, se os planos não derem certo como você esperava, tente não se preocupar muito. Quando o inesperado acontecer, não encare isso como um sinal de que você está cometendo um erro, mas sim como um convite para experimentar algo novo, para se surpreender e tornar a vida mais interessante.

Ao se deparar com uma decisão, Você coloca muita pressão sobre si mesmo para considerar todas as opções e, depois de fazer isso, encontra a melhor. Um. Você percebe que seu tempo na Terra é limitado e não quer desperdiçá-lo com pessoas ou projetos dos quais um dia poderá se arrepender. Lembre-se apenas de que suas escolhas não precisam ser seguras ou previsíveis para valer a pena. Às vezes é melhor ziguezaguear onde outros zagueiam. Você pode atender ao chamado para a aventura não porque pense que isso o beneficiará de alguma forma tangível, mas porque enriquecerá sua vida.

Você pode se sentir um pouco emocionado esta semana. Mesmo a menor crítica deixa você com raiva, comentários impensados ​​o machucam profundamente e você está disposto a lutar pela menor diferença de opinião. Você está cheio de energia inquieta e precisa de uma saída produtiva para ela, caso contrário acabará causando problemas. Encontre um projeto no qual se dedicar, uma causa pela qual lutar ou até mesmo um novo relacionamento que o deixe entusiasmado. A chave não é deixar toda essa energia maravilhosa coagular dentro de você, mas encontrar uma maneira de usá-la.

Sua mente está funcionando a plena capacidade agora, cheia de ideias. Talvez você esteja pensando em um projeto comunitário ambicioso que gostaria de realizar, em um romance que gostaria de escrever ou em uma aventura com a qual sempre sonhou. Sua tarefa esta semana é descobrir uma maneira de usar Esta energia criativa. É tão fácil ficar para trás e agarrar-se às suas belas ideias até que elas murchem, então deixe-as ver o sol. Se você esperar por condições perfeitas ou que alguém apareça e faça o trabalho duro por você, você estará esperando para sempre. Não existe momento perfeito. Eu continuo.

Você se sente confortável em dizer não aos outros quando eles não são razoáveis. Você não tem medo de estabelecer limites com seu chefe, seus amigos e seus pais. No entanto, às vezes, você pede o impossível a si mesmo. Portanto, seu desafio esta semana é relaxar. Pare de fazer overbooking e comece a reservar tempo suficiente para relaxar. Pare de trabalhar quando não estiver trabalhando e lembre-se de que você precisa ser criativo, se divertir e se divertir também. Você é mais duro consigo mesmo do que com qualquer outra pessoa e, mesmo que esteja lutando para realmente agradar a si mesmo, pelo menos tente ser mais gentil consigo mesmo.

Às vezes, você acha difícil sentir que pertence. Mesmo quando a vida vai bem, você fica um pouco desequilibrado; Mesmo entre aqueles que mais te amam, você se sente um pouco deslocado. Esta semana, você terá um adiamento. Você não terá que trabalhar muito para ser compreendido. Seus amigos vão entender. Outros reconhecerão o quanto você tem a oferecer. Não se preocupe em parecer “normal” ou em tentar se encaixar. Tudo que você precisa fazer é relaxar e deixar sua verdadeira personalidade brilhar.

Parece que todo mundo está trabalhando esta semana. Eles querem conhecer seus sentimentos mais profundos, seus traumas mais sombrios e seus segredos mais queridos. Parte de você pode sentir que deve a seus amigos desnudar sua alma, mas não o faz. Você pode se abrir em seus próprios termos, quando estiver preparar. Suas histórias são suas histórias, e você decide com quem compartilhá-las – se quiser compartilhá-las.

