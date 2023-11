Kyle Shanahan diz que as reviravoltas de Brock Purdy deixam o QB ‘doente’ após derrotas do 49ers – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Brock Purdy foi quase perfeito no início quente dos 49ers na temporada de 2023 da NFL, levando o time a um recorde perfeito de 5-0.

Mas as coisas mudaram em Cleveland quando o 49ers perdeu seu primeiro jogo da temporada e ainda não se recuperou, caindo para um recorde de 5-3 em meio à derrapagem de três jogos.

Desde a semana 6, Purdy lançou cinco interceptações nos últimos três jogos. Dois deles ocorreram na recente derrota de São Francisco para o Cincinnati Bengals.

Embora Purdy esteja prestes a ser um atleta profissional, o técnico do 49ers, Kyle Shanahan, compartilhou na terça-feira no programa “Tolbert and Copes” da KNBR que ele sabe que reviravoltas caras prejudicam um quarterback.

“Isso faz parte de jogar nesta posição e Brock é responsável por isso”, disse Shanahan. KNBR.com). “Você deveria ouvi-lo conversando com nosso time depois do jogo. Quero dizer, ele está cansado dessas reviravoltas. Entendo como ele falou e não queremos que isso aconteça, mas não posso dizer o quanto confio nele.”

Shanahan continuou a analisar a sequência de tomadas e o que ele acreditava ter acontecido a partir de sua perspectiva.

“Ele cometeu uma falta na primeira descida, estava lutando e viu um cara bem aberto na end zone. Então ele reagiu e arremessou, e haveria caras ilegais no campo, o que sempre acontece”, disse Shanahan. O tempo que você passa nas telas e depois aprende com isso, não faça isso de novo. Infelizmente, o cara fez uma grande jogada e pegou.

O San Francisco ainda estava em jogo no intervalo, quando o Cincinnati abriu uma vantagem de 14 a 10 no vestiário. No final do terceiro quarto, os Bengals lideravam por 17-10.

Enquanto o 49ers avançava profundamente no território do Bengals para ser o primeiro a descer com a chance de empatar o jogo, o linebacker do Bengals, Germaine Pratt, garantiu uma interceptação revolucionária de Purdy.

Na próxima tacada de São Francisco, Purdy devolveu a bola para Cincinnati quando um arremesso destinado a Brandon Aiyuk foi interceptado pelo linebacker do Bengals, Logan Wilson.

Apesar dos erros caros, Shanahan tem total confiança no quarterback do segundo ano da NFL e acredita que Purdy é um grande motivo pelo qual o time sobreviveu aos últimos dois jogos.

Ao mesmo tempo, ele e Purdy sabem que as críticas que o quarterback recebe após uma derrota vêm da região.

“Brock tem sido uma das razões pelas quais estivemos nesses jogos nas últimas duas semanas e ele fez coisas inacreditáveis”, disse Shanahan. “Mas também direi que quando você perde alguns pontos e precisa voltar, aquele quarterback vai ganhar ou perder. Isso faz parte da posição porque ele precisa fazer algumas jogadas importantes só para nos trazer de volta. E eu pensei que Brock fez algumas jogadas importantes contra o Cincinnati, onde ele estava. Vários deles lutando, vários deles jogando. Foi uma das razões pelas quais tivemos a chance de estar pelo menos a um ponto de distância no final , uma das principais razões pelas quais pensamos que conseguiríamos descer e marcar.

“E Brock deixa rasgar. E quando os caras deixam rasgar, às vezes você não consegue puxá-lo para trás quando está fazendo isso muito rápido. E ele fez isso uma vez no jogo no arremesso do meio. E isso foi apenas um lance acima do meio. Foi uma decisão ruim. Mas isso não muda de forma alguma a maneira como ele joga. Ele cometeu alguns erros no final do jogo, mas se você assistir aquela fita, assim como você diz como você acha que ele joga quando você assiste ao jogo, você está certo. Ele está jogando em um nível muito alto. Mas quando você acerta os arremessos no final, quando está perdendo pontos, o jogo termina ali mesmo.”

Os 49ers entram em uma semana de folga e depois tentam recuperar as coisas na semana 10, quando enfrentam os Jaguars que dominam a AFC South em Jacksonville.

