Kanye West admite que ainda é pró-Trump e critica o movimento #MeToo em entrevista ao Drag-Champs

Tarde da noite de quinta-feira, músico e empresário Kanye West—Ou “Ye”, como ele gosta de ser chamado agora – teve sua primeira conversa desde sua separação da esposa Kim Kardashian, e se juntou ao rapper Noreaga e ao DJ EFN para bater um papo no Drink Champs, um podcast que também vai ao ar no Diddy’s Revolt.

West parecia estar de bom humor, bebericando Hennessy e Hibiki, e até mesmo acendendo uma faísca comum. Quando perguntado se ele irá aparecer turquesa“Oh, claro”, ele brincou, “mas eu precisaria de cerca de quatro pessoas para me enfrentar ao mesmo tempo.” E quando você pressiona se vai atingir Drake turquesa, ele respondeu, “Eu ganho em todas as situações.”

Sobre a briga com Drake, West descreveu como “Drake não faz uma música explícita … ele vai armar como uma guerra.”

“Ele fará coisas como morar cinco quarteirões à sua direita”, continuou ele. “Ele vai e manda mensagens instantâneas para todas as garotas da sua família, para todas as garotas da sua família, para todas as suas garotas.”

Mais tarde, West admitiu que encontrou Drake em um roteiro de grupo – que Drake, Kid Cody, Busha T, Jay-Z, Kardashian e Travis Scott estavam – devido a algum rap sobre sua então esposa Kardashian, no qual Drizzy o instruiu dormindo com ela.

West relembra a correspondência: “Uma das falas que eu disse ser lenda foi: ‘Eu valho mais do que todos vocês neste texto juntos’.” Em seguida, ele disse que encontrou Drake por mensagem de texto em grupo e compartilhou: “Eu teve uma conversa com Drake como, ‘Eu nunca fiz sexo com Kim?’, mas eu estava tipo, ‘Mas você comportamento Como você … você já fez DM nela? Tudo o mais está ao seu redor – você sabe, “porque não se trata apenas de seu fazer real”.

Recentemente, West enfrentou críticas pela plataforma Marilyn Manson e Dababy, estar ao lado dele por um Donda Ouvir o álbum aconteceu em Chicago, e Convidando Manson para “adorar” ao seu lado No evento de serviço do último domingo.

“Every #Me Too – tipo, quando estou sentado ao lado de Marilyn Manson e DaBaby, logo depois que ambos foram cancelados, por cinco músicas, você sabe, é como se eles não pudessem cancelar uma música”, disse West. “Eles vão bater em você com acusações ou alguém com quem você esteve 10 anos atrás. Além disso, há mulheres que passaram por coisas muito perigosas, puxadas para becos contra elas – isso é diferente de um abraço, mas é confidencial como a mesma coisa. É poder e política. Você sabe, só lunáticos famintos por poder e controle. “É isso. 1984 Estamos no controle da mente. ”(Marilyn Manson, para constar, enfrenta quatro processos por agressão sexual, foi acusado de uma série horrível de abusos pelas atrizes Evan Rachel Wood e Esme Bianco, e está sendo investigado pelo Condado de Los Angeles Departamento de Polícia.)

“ Eles vão bater em você com acusações ou com alguém com quem você estava há dez anos. “

Havia muito, é claro, incluindo a alegação de West de que ele era um “Shadow Ban” no Twitter durante sua breve campanha presidencial, apesar das afirmações pessoais de Jack Dorsey de que ele não era; que “comprou 1.200 ovelhas vivas”, fazendo dele uma espécie de pastor; que sua fortuna é de US $ 9 bilhões; que andar por aí com seu novo corte de cabelo é “mais difícil do que usar um boné Trump”; Ele empurrou a bizarra mentira da direita de que Margaret Sanger empurrou o controle da natalidade para reduzir a população negra (na verdade, ela trabalhou em estreita colaboração com líderes comunitários negros e foi elogiada por Martin Luther King Jr. e sua esposa Coretta); Eles se manifestaram contra o aborto (de novo); Ele afirmou que Shakespeare “criou 30 por cento de nossa linguagem” (?); Ele revelou como ele ainda não é tecnicamente divorciado de Kardashian, oferecendo, “Ela ainda é minha esposa – ela não é a papelada”, acrescentando que se ele fizesse o que ele queria, eles ainda estariam juntos.

Ele também disse que ainda apóia Trump, dizendo: “Ainda estou usando um chapéu vermelho hoje. Vou deixar você saber disso. Posso não entender, mas vou deixar todos vocês saberem onde estou”.

Mais embaraçoso do que o estilo implacável de West de citar nomes e sua compreensão da história, foi Noriega e DJ EFN co-apresentadores do Drink Champs, que se recusou a fazer qualquer pergunta complementar, geralmente parecendo dois bajuladores possuídos (ao mesmo tempo) . Point, Noriega até disse a West que iria votar nele para presidente). Talvez seja hora de West fazer um arquivo real entrevistar?