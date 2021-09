Panaji: O primeiro jogo do Lusoponia de Goa contra Moçambique foi um espectador inesperado no Estádio Louis Gomez no confronto de 2009 em Lisboa.Foi o presidente fundador da Associação de Futebol de Goa, Lep. João Louis Aranha ( GFA ), Ele vê a equipe pela primeira vez em quase 50 anos.Como se dizia que o time de futebol do Cowan estava escalado para jogar a partida de abertura, Aranha, apesar de ser adulto, não parava de vê-los jogar.“É muito bom ver o Goa jogar aqui (em Lisboa). É uma boa equipa”, disse Aranha aos dirigentes da Autoridade Desportiva Goa, incluindo o jogador de futebol goa Bruno Gudinho.Aranha morreu em sua casa em Casco na quinta-feira. Ele tem 98 anos.“Clube de esportes Portugal Expressa sua tristeza pela morte John Spider O ex-vice-presidente da marca Alvalez faleceu na passada quarta-feira com 98 anos ”, afirmou o clube em nota divulgada no seu site.Aranha foi vice-presidente do Sporting Clube entre 1975 e 1978. Foi também o presidente fundador da Liga Portugal e dirigiu a Federação de Futebol de Lisboa e a CUF.Em Goa, será lembrado por ter feito campanha junto ao governo português pela autorização para a criação de um órgão autónomo para gerir os assuntos do futebol em Goa.Até 22 de dezembro de 1959, os Jogos de Goa eram administrados pela Concellos de Desportos da Índia. Mas, à medida que a popularidade do futebol aumentava, ele precisava de um sistema separado.Essa organização era a Associakao Fudepol de Goa, agora GFA. Dr. Gustavo Montero foi vice-presidente e Peter Furtado foi nomeado secretário da comissão executiva.“Durante o domínio colonial não foi fácil separar o futebol da vida dos outros desportos Cowan porque todas as direcções do jogo eram dadas a partir de Lisboa e eram as mesmas para todas as colónias. Escreveu na sua mensagem à GFA em 1999 no ocasião do seu 40º aniversário.Goa se tornou a primeira e única colônia a receber o privilégio especial de ter uma associação separada para administrar um jogo. Mesmo quando a Primera Divizao ou a Primeira Divisão foi lançada em 1951, a Liga ainda estava sob o controle dos Consellos de Desportos da Índia.Aranha passou seis anos em Goa durante o domínio português e foi forçado a sair após a libertação de Goa em 19 de dezembro de 1961. Ele descreveu sua época como “os melhores anos da minha vida”.Ao sair de Goa, entre os seus pertences, Aranha embalou a bandeira da GFA e levou-a para Portugal. A bandeira foi devolvida ao então secretário da GFA, Agnello Alcazos, em Lisboa, em 1998, quando o fundador se reuniu com o presidente.“Jamais esquecerei o tempo que passei entre a boa gente de Goa, especialmente o povo da fraternidade do futebol, com quem tive muito contato” 40 anos de comemorações convocaram, mas não consegui por causa da velhice.