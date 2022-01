Jamie Lynn Spears posta mensagem codificada sobre ‘The Truth’

atualizar: sábado 15 de janeiro Jamie Lynn Spears postado nele história do InstagramBritney – Apenas me ligue, já tentei tantas vezes falar com você diretamente e lidar com isso em particular como as irmãs devem fazer, mas você ainda opta por fazer tudo em uma plataforma pública. Enquanto isso, por favor, pare de seguir a narração que eu ‘ Tenho feito por você ou porque faço coisas. Fico feliz em compartilhar com você quantas vezes te procurei, apoiei e tentei ajudá-la. Isso é embaraçoso e tem que parar. Eu te amo. @ Britney Spears”

Sparring de lanças.

Jamie Lynn Spears Aparentemente, ela respondeu às alegações de que estava mentindo para sua irmã Britney Spears Ao promover seu novo livro de memórias, coisas que eu deveria ter dito.

A ex-estrela de Zoey 101 postou nele: “Ninguém coloca seu nome mais do que alguém que tem medo de dizer às pessoas a verdade”. história do Instagram 14 de janeiro.

A postagem oculta ocorre em meio a uma briga em andamento entre a estrela pop de 40 anos e Jamie Lynn, 30, que recentemente falou sobre seu relacionamento tenso em Boletins informativos entrevista Em 12 de janeiro, a jovem estrela relembrou um incidente em que ela alegou que Britney trancou os dois em um quarto com uma faca. Jamie Lynn disse aos anfitriões que estava “com medo” durante o suposto evento, que ela disse que a levou a ter seus próprios “ataques de pânico”.

Britney respondeu às acusações chocantes, declaração de lançamento no Twitter dizendo que Jamie Lynn “saltou para um nível totalmente novo de LOW”.