Israel diz que a área é uma zona de combate depois que a Reuters descobriu que suas forças mataram um jornalista libanês

JERUSALÉM (Reuters) – Os militares israelenses disseram nesta sexta-feira, em resposta a uma investigação da Reuters que concluiu que suas forças mataram um jornalista da Reuters no sul do Líbano em 13 de outubro, que o incidente ocorreu em uma zona de combate ativa e estava sob análise.

Sem abordar diretamente a morte do jornalista visual Issam Abdullah, um comunicado militar afirmou que os combatentes libaneses do Hezbollah atacaram naquele momento através da fronteira e as forças israelitas abriram fogo para impedir a infiltração de um suposto atirador.

Um relatório especial da Reuters publicado na quinta-feira concluiu que uma tripulação de um tanque israelense matou Abdullah e feriu seis jornalistas ao disparar dois projéteis em rápida sucessão de Israel enquanto os jornalistas filmavam um bombardeio transfronteiriço.

A declaração israelense na sexta-feira disse que em 13 de outubro, combatentes do Hezbollah apoiados pelo Irã lançaram um ataque a vários alvos dentro do território israelense ao longo da fronteira libanesa.

“Um incidente envolveu o disparo de um míssil antitanque, que atingiu a cerca da fronteira perto da aldeia de Hanita. Após o disparo do míssil antitanque, surgiram preocupações sobre a possibilidade de terroristas se infiltrarem no território israelita.” As Forças de Defesa de Israel disseram em um comunicado.

“Em resposta, as IDF usaram artilharia e tanques para evitar a infiltração. As IDF estão cientes da alegação de que jornalistas que estavam na área foram mortos.

[1/2]O jornalista da Reuters, Issam Abdullah, filma durante uma missão em uma estação de trem danificada após um ataque militar, em meio ao ataque russo à Ucrânia, em Mykolaiv, Ucrânia, em 7 de abril de 2022. REUTERS/Osley Marcelino/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento READ Zelensky: Um contra-ataque está ocorrendo na Ucrânia

Ela acrescentou: “A área é uma zona de combate ativa, com tiroteios ativos e estar nesta área é perigoso. O incidente está atualmente sob revisão.”

As incursões levaram à morte de Abdullah (37 anos) e ao ferimento grave da fotógrafa da AFP Christina Assi (28 anos), a um quilómetro da fronteira israelita, perto da aldeia libanesa de Alma Al-Shaab.

A Amnistia Internacional disse na quinta-feira que os ataques israelitas foram provavelmente um ataque direto a civis e deveriam ser investigados como um crime de guerra.

Num relatório separado, a Human Rights Watch afirmou que os dois ataques israelitas constituíram “um aparente ataque deliberado a civis e, portanto, um crime de guerra” e afirmou que os responsáveis ​​devem ser responsabilizados.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na quinta-feira que era importante que a investigação israelense sobre o assassinato chegasse a uma conclusão e que os resultados fossem vistos.

Blinken disse em conferência de imprensa: “Meu entendimento é que Israel iniciou tal investigação e será importante ver esta investigação chegar a uma conclusão e ver os resultados da investigação”.

Escrito por Dan Williams e Howard Goller. Editado por Angus MacSwan

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.