IHG lança marca Kimpton em Portugal • Hotel Designs

Assinado acordo de franquia com a Highgate Portugal Kimton O Algarve São Rafael Atlántico deverá oferecer 149 quartos, mais de 1.300 metros quadrados de espaço para reuniões e vários restaurantes e bares até 2025. O hotel também oferecerá uma experiência de bem-estar completa com piscinas internas e externas, academia e spa de serviço completo. O conceito de design de interiores inspira-se no ambiente natural e cultural da região, incluindo laranjais vibrantes, azueljos (azulejos pintados de estanho) e cerâmica.

O Algarve, no sul do país, é um importante destino turístico em Portugal graças ao seu clima ensolarado, praias mundialmente famosas e belezas naturais. O Hotel São Rafael, à beira-mar, está localizado a poucos passos da praia, uma das dez melhores praias do Algarve, emoldurada por falésias calcárias, e a uma curta distância de Albufeira – casas caiadas à beira-mar, igrejas do século XVIII, lojas. e bares.

“É um marco poder assinar a nossa primeira propriedade Kimpton em Portugal”, disse Willemijn Keels, VP de Desenvolvimento, Europa, IHG Hotels & Resorts. “Estamos focados em construir a nossa presença no país, particularmente no segmento de luxo e estilo de vida com os nossos primeiros hotéis Vignette Collection recentemente inaugurados em Lisboa e no Porto, complementando as nossas três propriedades InterContinental existentes e um Six Senses no Vale do Douro. nossa experiência em luxo e estilo de vida mostra o conhecimento do mercado e a confiança que os proprietários têm na empresa e a paixão que os hóspedes têm pela marca Kimpton. Este promete ser um hotel deslumbrante e esperamos receber nossos primeiros hóspedes em 2025.

“Estamos orgulhosos da parceria com a IHG Hotels & Resorts para trazer o primeiro hotel Kimpton a um dos destinos turísticos mais populares de Portugal”, acrescentou Alexandre Solleiro, CEO da Highgate Portugal. “Vimos o sucesso da marca em toda a Europa, em países como Espanha, França, Holanda e Reino Unido, e acreditamos que este hotel será uma grande adição ao portfólio. Estamos entusiasmados por concretizar todo o potencial desta propriedade. e trabalhar juntos para mostrar nosso investimento contínuo na área local.”

A IHG opera 19 hotéis abertos de seis marcas em Portugal, incluindo Six Senses, InterContinental, Vignette Collection, Crowne Plaza, Holiday Inn e Holiday Inn Express. Na Península Ibérica, o IHG tem 66 hotéis abertos e um pipeline de 26 propriedades.

Crédito da imagem principal: IHG Hotels & Resorts