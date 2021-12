‘Homem-Aranha: No Way Home’ quebra a abundância de recordes de bilheteria com $ 587,2 milhões em todo o mundo

O Natal chegou há uma semana para Peter Parker como sua última aventura de lançamento de teia, Homem-Aranha: No Way Home, está quebrando recordes em casa e no exterior, a epidemia vai se danar. Os espectadores de bilheteria sabiam como entrar no quadroO terceiro passeio autônomo do super-herói Marvel seria grande, a única questão era quão grande seria? Bem, a resposta é … absolutamente enorme. Em seu primeiro fim de semana, o adereço da Sony arrecadou $ 253 milhões na América do Norte e outros $ 334,2 milhões no exterior, fazendo seu arco de $ 587,2 milhões em todo o mundo – a terceira maior estreia mundial de todos os tempos, atrás apenas dos dois últimos.passeios.

Considerando todas as notícias preocupantes da semana passada sobre um novo surto de infecções por COVID estimuladas pela variante Omicron, o sucesso da entrega da peça de mão Não há lugar para casa Muitos rastreadores da indústria foram pegos de surpresa. Antes do fim de semana começar, o último lançamento do Spidey (que também apresenta ZendayaE Marisa Tomei, E Benedict Cumberbatch como Doctor Strange) por entre US $ 130 e US $ 150 milhões no mercado interno. Mas essas estimativas de bola baixa logo foram deixadas para trás Não há lugar para casa Ele ganhou $ 121 milhões apenas no primeiro dia. Na verdade, após o primeiro fim de semana do filme, o produto interno bruto do filme de US $ 253 milhões já o torna o filme de maior bilheteria do ano na América do Norte. Precisa de outra métrica que comprove a força de bilheteria de um filme? holandêsOs capítulos anteriores do Spidey – Homecoming de 2017 e Far From Home de 2019 – começaram com US $ 117 milhões e US $ 92,6 milhões no mercado interno.

Com críticas extremamente positivas dos críticos, que deu ao último filme do Homem-Aranha para a vizinhança amigável uma nova avaliação de 94% no Rotten Tomatoes, e do público, que deu uma rara pontuação ‘A +’ do CinemaScore (é apenas a quarta ação ao vivo filme de super-herói. Para alcançar essa pontuação intransponível junto com Os Vingadores de 2012, Pantera Negra de 2018 e Vingadores de 2019: Endgame), Não há lugar para casa Ele se tornou o primeiro filme a estrear com mais de US $ 100 milhões no mercado interno desde o início da pandemia (o mais próximo sendo Venom: Let There Be Carnage em outubro). PG-13, que arrecadou US $ 253 milhões por três dias na América do Norte, saiu de 4.336 cinemas com uma média de US $ 58.348 por tela. Ele levantou outros US $ 334,2 milhões em 60 mercados estrangeiros, o maior dos quais foi o Reino Unido, com US $ 41,4 milhões. Mais boas notícias na frente externa: Não há lugar para casa Ainda nem foi inaugurado na China, que é onde todas as coisas que a Marvel costuma fazer bem.

Não que você saiba, mas sim, já houve alguns outros filmes em exibição nos cinemas neste fim de semana. O Encanto da Disney ficou em segundo lugar, arrecadando US $ 6,5 milhões em sua quarta semana. A animação com classificação PG está -34,6% abaixo do quadro anterior. O filme foi exibido em 3.525 locações e rendeu uma média de US $ 1.851 por tela. Quatro semanas depois, o filme de animação sobre uma família que vivia em um vilarejo mágico nas montanhas da Colômbia foi exibido com uma voz Stephanie Beatriz E canções escritas por Lin Manuel Miranda, tem um bruto interno de $ 81,5 milhões. No exterior, o filme somou US $ 94 milhões, elevando sua receita bruta mundial acumulada para US $ 175,5 milhões.

Quanto ao terceiro lugar neste fim de semana, o bronze foi decidido pela mais estreita das margens, com West Side Story da 20th Century Studios (por pouco) levando-o, apesar de outra exibição decepcionante. Neste fim de semana do segundo ano, diretor Steven SpielbergFale sobre estrelar um clássico da Broadway Ansel Elgort E Rachel Ziegler A poesia arrecadou mais de US $ 3,4 milhões no mercado interno em 2.820 locais – o que se traduz em uma média de US $ 1.211 por tela. O filme com classificação PG-13 caiu -67,7% em relação ao quadro anterior e agora está arrecadando US $ 18 milhões nas bilheterias nacionais duas semanas depois. O musical também teve um desempenho ruim no exterior, tendo arrecadado $ 9,1 milhões até agora, elevando seu volume global para $ 27,1 milhões.

Ligeiramente em quarto lugar está Ghostbusters: Afterlife da Sony com $ 4 milhões em destaque. A última entrada na franquia de quem-você-vai-ligar, estrelando Paul RoadE Finn WolfhardE Makena Grace, E Carrie KonCaiu -52,1% em relação ao fim de semana anterior e rendeu uma média de US $ 1.035 por tela em 3.282 sites. Cinco semanas depois, o título classificado para PG-13 arrecadou um horror de $ 117,2 milhões no mercado interno e outros $ 56,4 milhões no mercado internacional. A bilheteria global agora está em $ 173,6 milhões.

Fechando a lista dos cinco primeiros ficou o único novato notável da semana, o diretor Guillermo del ToroBeco do pesadelo. O thriller psicológico sombrio de Searchlight caiu para US $ 3 milhões. Com base no mesmo material de origem do filme Noir de 1947 de mesmo nome Força de Tyrone, o novo beco do pesadelo estrelas Bradley Cooper Como um vigarista fingindo ser um vidente ao seu lado Cate BlanchettE Ronnie Mara, E Tony Collette. O filme censurado ganhou uma média de US $ 1.379 por tela em 2.145 cinemas. Ainda não foi aberto internacionalmente. Com um orçamento relatado de US $ 60 milhões, o filme parecia condenado desde o início, apesar de uma nova avaliação respeitada de 81% dos críticos no Rotten Tomatoes e poucos prêmios para seu protagonista. Será interessante ver como – e se – o filme pode se recuperar de seu primeiro pesadelo.