Greta Gerwig, Christopher Nolan e mais – The Hollywood Reporter

Christopher Nolan, Yorgos Lanthimos, Greta Gerwig, Alexander Payne e Martin Scorsese

Imagens VCG/Getty; Eric Charbonneau/Getty Images; Valerie Macon/AFP/Getty Images; Gilbert Flores / Globo de Ouro 2024 / Globo de Ouro 2024 / Getty Images; Valerie Macon/AFP/Getty Images

O Directors Guild of America (DGA) anunciou na quarta-feira suas indicações para o 2024 DGA Awards.

Os candidatos incluem Greta Gerwig (Barbie), Yorgos Lanthimos (Coisas ruins),Christopher Nolan (Oppenheimer), Alexandre Payne (Lacaios(E Martin Scorsese)Assassinos de Flor da Lua). Na categoria Primeiro Diretor, Cord Jefferson (Fantasia americana), Manuela Martelli (Chile '76), Noura Nessari (Shaida), AV Rockwell (Mil e um(E a música da Celine)Vida passada) Receber indicações.

Esta é a décima primeira indicação de Scorsese à DGA (sem vitória) na mesma categoria. Apenas Steven Spielberg teve mais, com 13. Nolan agora tem cinco em seu currículo, sem vitórias ainda. Payne já foi indicado duas vezes, mas não ganhou o prêmio em nenhum dos anos. Gerwig, cujas indicações marcam a 13ª vez que uma mulher é indicada na categoria, recebeu uma indicação em 2018 de Melhor Atriz. Senhora Pássaro.

No ano passado, as realizadoras foram visivelmente excluídas das nomeações, num ano em que muitas das candidatas aos prémios eram realizadoras. No entanto, naquele ano, as diretoras se saíram muito melhor na categoria Diretora Estreante, com as mulheres recebendo quatro das cinco indicações.

Também no ano passado, a DGA renomeou o Prêmio de Diretor de Estreia como Prêmio Michael Apted por Realização Extraordinária de Diretor em um Longa-Metragem Teatral de Estreia, em homenagem ao ex-presidente da DGA, Michael Apted.

“Em um ano repleto de tantos filmes excepcionais, os membros da DGA nomearam um grupo incrível de contadores de histórias talentosos”, disse a presidente da DGA, Leslie Linka Glatter, em comunicado. Os seus filmes combinaram proezas técnicas com visões artísticas únicas que capturaram a profundidade da experiência humana e deixaram um impacto indelével em públicos de todo o mundo. “Parabéns a esses diretores incríveis por suas merecidas indicações.”

A DGA anunciou suas indicações para Melhor Direção em Televisão, Comerciais e Documentários na terça-feira. Os vencedores em todas as categorias serão revelados na 76ª edição do DGA Awards, que será realizada no dia 10 de fevereiro no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles.

Veja abaixo os indicados.

Excelente realização de direção no longa-metragem teatral de 2023 (em ordem alfabética):

Greta Gerwig

Barbie

(Fotos da Warner Brothers)

Time de gerenciamento:

Gerente de Produção da Unidade: Michael Sharp

Primeiro assistente de direção: Josh Robertson

Segundo assistente de direção: David Keidel, Matthew Milan (Unidade de Los Angeles)

Yorgos Lanthimos

Coisas ruins

(fotos do olheiro)

Cristóvão Nolan

Oppenheimer

(Imagens Universais)

Time de gerenciamento:

Gerentes de Produção da Unidade: Thomas Haislip, Nathan Kelly, Rafael Lima (Unidade Nova Jersey/Nova York)

Primeiro Assistente de Direção: Nilo Otero

Segundo assistente de direção: Andrew Stahl

Segundo assistente de direção: Jesse Carmona

Segundos diretores assistentes adicionais: Dixon McPhillips, Richard Molloy (NJ/Unidade de Nova York), AJ Jackson (NJ/Unidade de Nova York)

Gerente de Local: Patti Carey Perazzo (Unidade NJ/Nova York)

Alexandre Payne

Lacaios

(recursos de foco)

Time de gerenciamento:

Gerente de Produção da Unidade: Chris Stinson

Primeiro Assistente de Direção: Rod Smith

Segundo assistente de direção: John Nasrawy

Segundo assistente de direção: Tim LaDoux READ Julian, filho de John Lennon, esbarra no colega Beatle Sir Paul McCartney no aeroporto

Martin Scorsese

Assassinos de Flor da Lua

(Filmes originais da Apple/Fotos da Paramount)

Time de gerenciamento:

Gerentes de Produção da Unidade: Danielle Luby, Shea Kammer

Diretor Assistente Sênior: Adam Sumner

Segundo assistente de direção: Jeremy Marks

Segundo Assistente de Direção: Dominic Bassetti

Segundo gerente assistente adicional: Nuekellar Hardy

Prêmio Michael Apted por excelente desempenho na direção em um longa-metragem de estreia (em ordem alfabética):

Cordão Jefferson

Fantasia americana

(Orion Pictures/Amazon MGM Studios)

Manuela Martelli

Chile '76

(Keno Looper)

Nora Nessari

Shaida

(Clássicos da Sony Pictures/Origma 45)

AV Rockwell

Mil e um

(recursos de foco)

Time de gerenciamento:

Gerente de Produção da Unidade: Jamin O'Brien

Primeiro Assistente de Direção: Daniel Lugo

Segunda Assistente de Direção: Tina Marie Delerme Lugo

Gerente Assistente de Produção da Unidade: Rob York

Segundo assistente de direção: Donte Boyer

Segundo gerente assistente adicional: TJ Hallett

Gerente do site: Joanna Lu

Canção da Céline

Vida passada

(A24)

Time de gerenciamento: