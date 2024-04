Governo australiano ataca o 'arrogante' Musk por causa de colunas de impeachment transmitidas ao vivo

O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, disse na segunda-feira que achava “extraordinário” que Elon Musk

Vídeos do ataque a Mar Mary Emmanuel na Igreja Assíria de Cristo Bom Pastor, em Sydney, rapidamente se espalharam online após o incidente. O Comissário Australiano de Segurança Cibernética emitiu ordens para X – anteriormente conhecido como Twitter – e Meta, proprietária do Facebook e Instagram, para remover postagens incluindo imagens gráficas do ataque.

Embora Meta tenha cumprido a ordem, X objetou, ditado na sexta-feira que algumas das postagens ordenadas para serem removidas “comentavam publicamente sobre o ataque recente”, mas “não violavam as Regras X sobre discurso violento”. A empresa também disse que não acredita que o assunto se enquadre no âmbito da lei australiana e que o comissário “não tem autoridade para decidir que conteúdo X os usuários podem ver globalmente”.

Embora tenha afirmado que cumpriu a directiva, X acrescentou que iria “desafiar vigorosamente esta abordagem ilegal e perigosa em tribunal”. “As ordens de remoção globais entram em conflito com os princípios de uma Internet livre e aberta e ameaçam a liberdade de expressão em todos os lugares”, afirmou a empresa.

Elon Musk, dono do X, também compartilhou a declaração de X com seus 181 milhões de seguidores no site. “Comissário de Censura Australiano Exige Proibição de Conteúdo *Global*!” Que se descreve como absoluta liberdade de expressão Ele adicionou.

Albanese disse numa conferência de imprensa na segunda-feira que “não se tratava de liberdade de expressão”. “Acho extraordinário que X opte por não obedecer e tente defender o seu caso”, disse ele. Ele também disse que “a mídia social tem uma responsabilidade social”.

A Ministra Australiana do Meio Ambiente, Tanya Plibersek separadamente Ele disse É “impossível acreditar” que Musk, um “bilionário arrogante”, acredite que é “mais importante para ele conseguir o que quer do que respeitar as vítimas de crimes que aparecem nas redes sociais”.

Numa audiência na segunda-feira, o Comissário de Segurança Eletrónica obteve uma liminar de dois dias para forçar X a ocultar algumas publicações relacionadas com o ataque, incluindo imagens violentas. O Comissário argumentou que abc.

A liminar significa que X deve ocultar postagens específicas de todos os usuários em todo o mundo dentro de 24 horas, adicionando um aviso para cobrir as postagens. Os usuários não devem poder remover avisos. X poderá então argumentar contra a liminar na quarta-feira, antes que uma decisão final seja tomada, informou a ABC.

Um menino de 16 anos foi acusado de crime terrorista em conexão com o esfaqueamento. As autoridades disseram na semana passada que pretendiam alegar que o adolescente esfaqueou o bispo – que sobreviveu ao suposto ataque – até seis vezes.