Gêmeos no seu telefone e Google Assistente nos seus ouvidos

Ao testar o aplicativo Gemini na semana passada, meu uso do Google Assistant por meio do Pixel Buds Pro disparou e eu realmente gosto desse equilíbrio.

Se eu não estivesse testando ativamente o Gemini, o Google Assistant seria definitivamente o padrão no meu driver diário. Está pronto para quem deseja uma interface móvel Gemini dedicada, mas preciso principalmente de um assistente inteligente que possa controlar rapidamente meu telefone por meio de comandos de voz.

A solução alternativa foi convocar o Assistant por meio do Pixel Buds Pro. Meus comandos mais importantes são tocar música e podcasts – é muito estranho que o Gemini não tenha conseguido fazer isso no lançamento – bem como controles domésticos inteligentes.

O gesto de tocar e segurar para iniciar o Assistente é completamente subestimado, é muito tátil e parece imediato. Eu também me diverti Redescoberta O que é possível nos fones de ouvido:

Trânsito: como está o trânsito no caminho para o trabalho?

Comida: Há algum café por perto?

Navegação: Navegue até mim [airport name].

Lembrete: Lembre-se que o código da porta é 1234.

Cronômetros: Defina um cronômetro para 30 minutos.

Listas de compras: adicione café à minha lista de compras.

Agenda: Quando será minha próxima reunião?

Ele até me fez perguntar sobre o tempo e a hora, embora eu tenha muitas outras maneiras de acessar isso, como dois relógios inteligentes (embora eu use mangas compridas o tempo todo).

Enquanto isso, os comandos de controle do dispositivo incluem:

Qual bateria está em meus fones de ouvido?

Desligue/ligue os controles de toque.

Aumentar/diminuir volume: Ou apenas diga mais alto/mais baixo quando o som estiver realmente tocando

No entanto, ainda não consigo enviar mensagens de texto por voz (mesmo na privacidade da minha casa) do ponto de vista da precisão.

Informamos que o Gemini está chegando aos fones de ouvido do Google Assistant no que pode ser a primeira expansão do formato. É um objetivo melhor do que alto-falantes inteligentes, já que você tem um telefone ao qual pode recorrer se algo der errado.

Eu me pergunto como o Gemini será otimizado para o formato somente áudio. O Google garantirá que as respostas verbais não sejam tão longas e mais concisas? Seja qual for o caso, espero que os fones de ouvido Gemini sejam mais completos, se não totalmente, do que o lançamento inicial do telefone.

