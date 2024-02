Galbraith estava apenas três atrás do ritmo no primeiro dia do Benina Open, em Portugal

John Ross Galbraith teve um início sólido no primeiro dia do Portugal Pro Tours Penina Open no Penina Golf Resort, no Algarve.

O homem de Whitehead não saiu rápido dos blocos esta semana, atirando uma rodada inicial de 72, perdendo apenas para o compatriota Daniel Mulligan, depois de dois dias excelentes de arremessos de 10 abaixo no Palmers Golf Club na semana passada. 23º em um campo de 90.

Um birdie antecipado e 12 pars fizeram com que ele chegasse ao 14º em -1, mas um duplo bogey-seis o colocou no lado errado do par. Dois birdies nos três seguintes forneceram a resposta perfeita e um par no final colocou-o a três posições da liderança, com mais duas rodadas para pousar.

Rowan Lester tropeça mais dois chutes, após uma ultrapassagem de 75. Lester fez apenas um birdie, mas acertou os arremessos no sexto buraco par 3 e no nono buraco par 4 antes de fechar na parte de trás para um par em 36º.

A dupla inglesa Adam Winter e Tom Spreadborough liderou com 4 abaixo, com o primeiro fazendo oito birdies, mas misturando dois bogeys e um duplo, enquanto o último ficou sem bogey para seus 69. Outra dupla inglesa, Paul Maddy e Daniel Smith, está em terceiro. Um chute atrás da dupla líder em -3 com o coreano Dongwon Kim.

