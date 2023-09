Fotógrafo captura jatos gigantes de relâmpagos acima de uma tempestade tropical

Um fotógrafo que documentou uma tempestade tropical em Porto Rico capturou três aviões gigantes de relâmpagos zunindo acima das nuvens.

Os relâmpagos que se movem para cima são extremamente raros e só recentemente foram confirmados pela ciência. Jatos gigantes ocorrem apenas 1.000 vezes por ano e são 50 vezes mais poderosos que um raio normal.

Frankie Lucena usou duas câmeras para capturar esse fenômeno, uma câmera preto e branco Watec 902HU projetada para sensibilidade à luz. e a câmera astrofotográfica sem espelho Sony A7, que também funciona bem em situações de pouca luz.

A tempestade tropical Lucina, que estava ocorrendo em 20 de agosto, transformou-se no furacão Franklin. Os jatos gigantes vistos por suas câmeras eram vermelhos quando fizeram contato com a ionosfera da Terra, que fica entre 80 e 640 quilômetros acima do nível do mar. Os cientistas acreditam que a maioria dos jatos gigantes ocorre durante tempestades em mar aberto.

Lucena, que fotografa regularmente fenômenos climáticos raros, estava olhando para sudeste de Cabo Rojo, Porto Rico, quando os jatos gigantes ocorreram no início da manhã, por volta das 03h00.

De acordo com Correio diárioEsta não é a primeira vez que Lucena documenta aeronaves gigantes. Em 2017, Lucena observou jatos gigantes registrados pela Gemini Cloudcam instalada no Observatório Mauna Kea, no Havaí.

Lucina disse Clima espacial em uma entrevista de 2017 que os jatos gigantes estão relacionados a sprites relâmpagos, mas são “mais poderosos e mais fáceis de ver a olho nu”.

Mistério do Avião Gigante

Os cientistas ainda não descobriram por que os jatos gigantes disparam para cima em vez de para baixo como os típicos relâmpagos. Ciências vivas relatórios Pode ser devido a algum tipo de bloqueio que impede que os raios saiam da parte inferior da nuvem, mas os pesquisadores ainda não têm certeza.

Em 2017, um astronauta a bordo da Estação Espacial Internacional (ISS) conseguiu captar imagens deste fenómeno que permitiu aos cientistas obter uma nova perspectiva sobre a atividade elétrica que ocorre acima das tempestades tropicais.

Mais trabalhos de Lucena podem ser encontrados em seu site X, YouTube, InstagramE Flickr.

Créditos da imagem: Todas as fotos são de Frankie Lucena.