Forças ucranianas operam na região ocupada de Kherson após cruzarem o rio

KIEV (Reuters) – A Rússia admitiu nesta quarta-feira que as forças ucranianas cruzaram o vasto rio Dnipro em direção a áreas ocupadas da região de Kherson e estavam operando em pequenos grupos, dizendo ter enviado mais tropas para detê-las.

A Ucrânia disse na terça-feira que ganhou posição na margem oriental do rio Dnipro “contra todas as probabilidades”, no que representa um potencial grande revés para as forças de ocupação russas no sul, onde Kiev está a tentar abrir uma nova linha de ataque. .

Um porta-voz militar ucraniano acrescentou na quarta-feira que as forças ucranianas estão a tentar expulsar as forças russas da margem oriental do rio, uma formidável barreira natural.

O especialista militar Oleksandr Kovalenko disse à mídia “RBK Ucrânia” que a crescente área de controle disputado na Cisjordânia “reduz significativamente a mobilidade e a capacidade dos ocupantes russos”.

Vladimir Saldo, governador nomeado pela Rússia da parte da região de Kherson controlada por Moscou, observou que as forças ucranianas cruzaram o rio, mas sofreram pesadas perdas.

Ele disse em comunicado que as forças ucranianas operam em pequenos grupos espalhados por uma área que se estende desde uma ponte ferroviária até a vila de Krynki, a cerca de 20 quilômetros de distância.

“Nossas forças adicionais já foram trazidas. O inimigo está cercado em Krynki (assentamento) e um inferno de fogo foi preparado para ele: bombas, mísseis, sistemas lança-chamas pesados, projéteis de artilharia e drones”, disse Saldo.

Citando informações do grupo militar russo “Dnepr”, ele disse que as forças ucranianas estavam cercadas nos porões naquele dia e esperavam que o ataque ucraniano fosse frustrado.

A aldeia de Krynki está localizada perto do rio Dnipro, cerca de 30 quilómetros a nordeste da cidade de Kherson, que a Ucrânia recuperou o controlo há cerca de um ano.

Natalia Hominiuk, porta-voz do Comando Militar do Sul da Ucrânia, descreveu a linha de frente como “bastante fluida” e disse que as forças de Kiev estavam pressionando as forças russas.

Ela acrescentou: “O retrocesso de nossa parte está ocorrendo em uma linha que varia de 3 a 8 quilômetros de extensão ao longo de toda a margem, a partir da beira da água”.

“Por enquanto, solicitaremos o silêncio da mídia… o que nos permitirá relatar mais tarde os principais sucessos.”

A Reuters não conseguiu verificar as contas de nenhum dos lados.

No leste da Ucrânia, o chefe da administração militar em Avdiivka disse que a cidade oriental controlada pela Ucrânia estava a ser “eliminada” após um mês de contínuos ataques russos.

Vitaly Barabash disse à televisão nacional que agora restam menos de 1.500 residentes de uma população de 32.000 antes da guerra, com o número de pessoas querendo evacuar aumentando.

Blogueiros militares russos relataram combates no nordeste, perto da cidade de Horlivka, que é controlada pelas forças russas e separatistas que assumiram o controle da cidade em 2014. Não houve comentários de autoridades ou comentaristas ucranianos.

Ganhe uma posição no Sul

A Rússia repeliu em grande parte o contra-ataque de Kiev no sudeste do país, mas os avanços na região ocupada de Kherson poderão reduzir as suas defesas e aumentar a pressão.

“Apesar de todas as probabilidades, as Forças de Defesa Ucranianas conseguiram ganhar uma posição segura na margem esquerda (leste) do rio Dnipro”, disse o chefe de gabinete do presidente Volodymyr Zelensky na terça-feira.

O oficial, Andriy Yermak, disse que a contra-ofensiva ucraniana de junho estava “evoluindo” e que Kiev sabia “como alcançar a vitória”.

O exército russo disse na semana passada que as suas forças frustraram uma tentativa ucraniana de estabelecer uma ponte na margem oriental e nas ilhas próximas, resultando em pesadas perdas.

Yermak fez os seus comentários nos Estados Unidos, que têm fornecido ajuda militar desde a invasão de Fevereiro de 2022, embora as questões agora girem em torno da sustentabilidade da ajuda.

Embora tenha cuidado em não ceder nenhuma das suas operações, Kiev fez questão de elogiar os seus sucessos no campo de batalha após o seu tão alardeado contra-ataque, recuperando apenas uma série de aldeias.

As forças russas assumiram o controlo da região de Kherson nos primeiros dias da invasão, mas retiraram-se há um ano da cidade de Kherson e de outros locais na margem ocidental do rio.

Num incidente invulgar esta semana, duas agências de notícias do governo russo publicaram alertas dizendo que Moscovo estava a deslocar as suas forças para “posições mais adequadas” a leste do rio, linguagem que utilizou no passado para descrever retiradas.

As agências retiraram rapidamente a notícia, que o Ministério da Defesa russo disse ser falsa.

(Reportagem de Tom Balmforth e Julia Dessa – Preparado por Mohammed para o Boletim Árabe) Reportagem adicional de Olena Harmash. Edição de Alex Richardson, Ron Popeski e Lincoln Feast

