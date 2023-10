Final EnduroGP 2023 – Santiago do Casem Portugal Resultados • Total Motos

O recém-coroado Campeão do Mundo de Enduro1 Garcia cumpriu a sua promessa, dando tudo de si no último dia de competição em Portugal. Joseph, que venceu sete das 12 provas, mostrou a sua classe no terreno seco e poeirento de Portugal, acabando por conquistar a vitória por mais de 18 segundos.

Após a vitória no primeiro dia, Garcia subiu para o terceiro lugar na classificação geral do EnduroGP. Ao marcar o recorde de sua carreira com 20 pontos hoje, Joseph garantiu sua sexta vitória no sexto dia do ano e terminou sua temporada de 2023 em alta, passando para o segundo lugar geral na classificação do campeonato.

Foi um ano desafiador para Joseph. Uma queda no segundo dia da quarta rodada na Suécia resultou na desistência dele. Com a quinta rodada chegando algumas semanas depois, o jogador de 26 anos não estava 100 por cento apto, mas teve dificuldades para terminar os dois dias. Tirando uma longa pausa de verão para recuperar as forças, Garcia lutou e venceu os últimos quatro dias de corrida.

Estes resultados refletem a dedicação de Joseph ao esporte e o apoio inabalável de toda a Red Bull KTM Factory Racing Team.

Joseph Garcia agora olha para o International Six Days Enduro (ISDE) de 2023, onde espera garantir sua terceira vitória individual consecutiva no evento icônico. O ISDE 2023 será realizado na Argentina de 6 a 11 de novembro.

José Garcia: “Não poderia ter pedido um final de temporada melhor. Vencer quatro dias consecutivos, e ser o piloto com mais vitórias do ano, com seis vitórias, é ainda mais especial – só quero fazer mais algumas corridas esta ano para conseguir mais pontos! Não, estou feliz por ter conquistado o título de Enduro1 ontem. Agora, depois de hoje, terminei a temporada em segundo lugar na classe EnduroGP. Claro, teria sido bom terminar um Subi no pódio, mas tendo em conta o ano difícil que tive, estou muito feliz. O segundo dia aqui em Portugal correu melhor que ontem. Fiquei mais tranquilo no início. Percebi e consegui abrir um vantagem. Tive algumas pequenas quedas na última volta, mas consegui me manter na liderança e no final venci por uma boa distância. Mais uma vez obrigado a toda a minha equipe. Agora vou descansar um pouco e focar nos seis dias na Argentina.

Resultados – Campeonato Mundial FIM Enduro 2023 – Rodada 7, Portugal

Dia 2

Enduro1

1. José Garcia (ESP), KTM, 1:00:43,45

2. Jamie McKenney (GBR), Husqvarna, 1:01:26,55 +43,10

3. Zachary Pichon (FRA), Shergo, 1:02:25,93 +1:42,48

4. Teófilo Espinasse (FRA), Beta, 1:03:01,65 +2:18,20

5. Roni Kaitonen (FIN), Honda, 1:04:10,36 +3:26,91

Andrógia.B

1. José Garcia (ESP), KTM, 1:00:43,45

2. Nathan Watson (GBR), Honda, 1:01:01,75 +18,30

3. Andrea Verona (ITA), GASGAS, 1:01:16,86 +33,41

4. Jamie McCanney (GBR), Husqvarna, 1:01:26,55 +43,10

5. Steve Holcomb (GBR), Beta, 1:01:30,57 +47,12

Classificação do campeonato (após a 7ª rodada)

Enduro1

1. Joseph Garcia (ESP), KTM, 249 pontos

2. Teófilo Espinasse (FRA), Beta, 203 pontos

3. Jamie McCanney (GBR), Husqvarna, 200 pontos

4. Zachary Pichon (FRA), Shergo, 197 pontos

5. Matteo Pavoni (ITA), TM Racing, 154 pontos

Andrógia.B

1. Steve Holcombe (GBR), Beta, 222 pontos

2. Joseph Garcia (ESP), KTM, 210 pontos

3. Andrea Verona (ITA), GASGAS, 209 pontos

4. Brad Freeman (GBR), Beta, 169 pontos

5. Hamish McDonald (NZL), Shercoe, 143 pontos