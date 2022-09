EXCLUSIVO: Não vou sair: novo livro revela a promessa de Trump de permanecer na Casa Branca

De acordo com Habermann, “não vou embora”, disse Trump a um assessor.

“Nós nunca saímos”, disse Trump a outra pessoa. “Como você sai depois de ganhar a eleição?”

A insistência de Trump de que não deixará a Casa Branca, o que não foi relatado anteriormente, acrescenta novos detalhes a um período pós-eleitoral caótico em que a recusa de Trump em aceitar sua derrota e os inúmeros esforços para anular o resultado eleitoral levaram a Ataque de 6 de janeiro de 2021 No Capitólio dos EUA por manifestantes pró-Trump.

O livro de Haberman, “Man of Confidence: The Making of Donald Trump and the Shattering of America”, foi lançado em 4 de outubro.

A divulgação do livro ocorre quando investigadores da Câmara dos Deputados dos EUA e do Departamento de Justiça estão investigando a recusa de Trump em abdicar do poder após a eleição de 2020. serviram recentemente a vários ex-assessores de Trump com intimações. Haberman, analista política da CNN, cobre Trump para o New York Times desde sua campanha presidencial de 2016. Suas histórias a tornaram um alvo frequente das críticas contundentes de Trump no Twitter. Haberman escreveu que, após a eleição de 3 de novembro, Trump parecia perceber que havia perdido para Biden. Ele pediu aos conselheiros que lhe dissessem o que havia acontecido. “Fizemos o nosso melhor”, assegurou um dos conselheiros. “Achei que tínhamos conseguido”, disse Trump a seus jovens assessores de imprensa, aparentemente quase envergonhados com o resultado, segundo Habermann. Mas, em algum momento, o humor de Trump mudou, escreveu Haberman, e de repente ele disse a assessores que não tinha intenção de deixar a Casa Branca no final de janeiro de 2021 para seguir em frente com Biden. READ Cosmonautas russos descobrem novas rachaduras no módulo da Estação Espacial Internacional Ele foi até ouvido perguntando à presidente do Partido Republicano, Rona McDaniel: “Por que eu sairia se eles roubaram de mim?” Haberman escreveu que a promessa de Trump de se recusar a desocupar a Casa Branca não tinha precedente histórico, e seu anúncio deixou os assessores incertos sobre o que ele poderia fazer a seguir. Talvez a semelhança mais próxima seja com Mary Todd Lincoln, que ficou na Casa Branca por quase um mês após o assassinato de seu marido, o presidente Abraham Lincoln, observou o autor. Publicamente, Trump rejeitou perguntas sobre se deixará o cargo. Em 26 de novembro de 2020, foi Um repórter perguntou-lhe Se ele deixará a Casa Branca se o Colégio Eleitoral votar em Biden. “Claro que vou, você sabe disso”, disse Trump em resposta, enquanto continuava a espalhar mentiras sobre o roubo eleitoral. Haberman, um repórter de longa data baseado em Nova York que trabalhou para os dois tablóides da cidade, escreve que o mandato pós-eleitoral de Trump é uma reminiscência de suas tentativas de se recuperar de dificuldades financeiras terríveis três décadas atrás, que ele tentou manter. Todas as opções estão abertas pelo maior tempo possível. Mas Trump não conseguiu decidir qual caminho seguir após sua derrota em 2020. Haberman escreveu que questionou quase todos sobre as opções que levariam ao sucesso – incluindo o servidor que trouxe Diet Cox quando Trump pressionou o botão vermelho em seu escritório em o Salão Oval. Relatórios para a CNN do próximo livro também revelam novos detalhes sobre o que ele estava fazendo em torno de Trump após perder a eleição que ele se recusou a aceitar. De acordo com Haberman, o genro de Trump, Jared Kushner, estava relutante em confrontar Trump sobre a perda. READ Atualizações ao vivo: a guerra da Rússia na Ucrânia Quando ele encorajou um grupo de seus assessores a ir à Casa Branca e informar o então presidente, Kushner foi questionado por que ele não havia se juntado a eles. Haberman escreveu que o genro de Trump comparou a cena a uma cena de leito de morte. “O pastor vem depois”, disse Kushner.

