Ex-CEO do Wells Fargo evita pena de prisão em escândalo de contas falsas

Uma ex-executiva do Wells Fargo evitou a prisão por seu papel no escândalo de contas falsas do banco, depois que um juiz federal a sentenciou na sexta-feira a seis meses de prisão domiciliar e três anos de liberdade condicional. Ela também foi condenada a pagar uma multa de US$ 100 mil e realizar 120 horas de serviço comunitário.

A CEO anterior, Carrie L. Tolstedt, que foi chefe do banco de consumo do Wells Fargo, é o único executivo de alto escalão do banco que foi acusado criminalmente por seus crimes. Ela se declarou culpada este ano de uma acusação criminal de obstrução de um cheque bancário.

Os promotores pediram uma sentença de 12 meses de prisão, afirmando em um processo judicial que a prisão da Sra. Tolstedt, 63 anos, serviria como um “dissuasor geral para outros executivos que possam se sentir tentados a distorcer a verdade”.

Os advogados da Sra. Tolstedt pressionaram pela liberdade condicional, citando decisões semelhantes em outros casos e citando o “trabalho de caridade ao longo da vida” da Sra. Tanto a acusação como a defesa também apontaram os problemas de saúde da Sra. Tolstedt, cujos detalhes foram ocultados das cópias públicas dos ficheiros legais, como um factor a favor da clemência.