Estudo do Sol: Índia lança o conjunto europeu Proba-3 para criar um eclipse artificial | Notícias da Índia

Bengaluru: Agência Espacial Europeia (ESA) Proba-3 A missão está prevista para ser lançada a bordo do navio indiano PSLV no próximo mês de setembro. Segundo a Agência Espacial Europeia, a missão inovadora surgirá Voando em formação precisa Entre dois satélites para criar Eclipse artificial revelando novas imagens da fraca coroa do Sol.

O Proba-3 consiste em dois pequenos satélites – a espaçonave Coronagraph e a espaçonave Occulter em forma de disco solar. Ao voar numa formação compacta a cerca de 150 metros de distância, o Occulter lançará precisamente a sua sombra no telescópio Coronagraph, bloqueando a visão do Sol, disse a Agência Espacial Europeia. Luz direta. Isso permitirá que o coronógrafo visualize o desmaio Coroa solar Em luz visível, UV e polarizada por várias horas seguidas.

“Ao formar magníficas formações de vôo em escala milimétrica, os satélites gêmeos que compõem o Proba-3 alcançarão o que antes era uma missão espacial impossível: lançar uma sombra precisamente fixa de uma plataforma para outra, bloqueando no processo o sol ardente, ” Disse a ESA. Observe a capa. A atmosfera fantasmagórica ao redor por muito tempo.”

Os cientistas esperam que a visão única do Proba-3 forneça novos insights sobre suas origens Ejeção de massa coronal (CMEs) – explosões de material solar que podem perturbar satélites e redes elétricas na Terra. A missão também medirá o total Radiação solar E acompanhe as mudanças na produção de energia do Sol que podem afetar o clima da Terra.

“Os minissatélites passaram recentemente pela integração final e foram vistos pessoalmente pela equipe científica do Proba-3. Os membros da equipe planejam testar instrumentos de voo durante o eclipse solar total de abril na América do Norte, ganhando experiência valiosa para interpretar os resultados do Proba”, disse a ESA. -3 O futuro.

Após o lançamento do PSLV da Índia e uma série de manobras orbitais desafiadoras, o mundo testemunhará as observações solares do Proba-3, que a ESA acredita que poderá ser um pioneiro para novas gerações de telescópios espaciais voadores em formação que se aprofundam nos mistérios astronómicos.

“A melhor maneira de reduzir a guinada é aumentar a distância entre o ocultador e o coronógrafo, que é exactamente o que o Proba-3 fará”, disse Damien Galano, gestor do projecto Proba-3 da ESA. plataformas separadas pela primeira vez, voando a uma distância de 150 metros por até seis horas por órbita, e aplicamos uma série de técnicas de posicionamento para mantê-las estritamente no lugar.

