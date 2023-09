Espero que o Android 14 inspire tantas atualizações de aplicativos quanto o iOS 17

Sempre que a Apple lança uma atualização importante do sistema operacional, como fez na segunda-feira passada com iOS 17, iPadOS 17 e watchOS 10, os desenvolvedores – ambos grandes, mas especialmente independentes – lançam uma série de atualizações no primeiro dia para oferecer suporte aos recursos mais recentes da plataforma.

As capacidades incluem este ano:

Ferramentas interativas no iPhone e iPad

Gadgets StandBy no iPhone, que apresentam inerentemente o Smart View e podem servir de base para o concorrente Nest Hub/Tablet da Apple.

Widgets Smart Stack no Apple Watch, bem como atualizações mais amplas para aplicativos vestíveis para oferecer suporte à nova IU

Entendo como o modelo de atualização do Android é inerentemente diferente do da Apple. Especificamente, as atualizações são lançadas apenas nos telefones Pixel do Google, que têm uma participação de mercado relativamente pequena, enquanto a maior parte dos telefones Android da Samsung normalmente está semanas ou meses atrasada. Os desenvolvedores terceirizados do Android não têm incentivo para atualizar no primeiro dia porque a maioria de seus usuários não terá o novo sistema operacional por algum tempo.

Além disso, nem sempre há muitos novos recursos de plataforma que os desenvolvedores de aplicativos possam adotar. A última grande mudança visual que garantiu atualizações foi o redesenho do reprodutor de mídia introduzido com o Android 13. Quando este sistema operacional foi lançado, os principais aplicativos primários como YouTube, YouTube Music e Chrome já haviam sido atualizados para suportar o novo design . No entanto, o Spotify demorou quase quatro meses para atualizar seu aplicativo para o Android 13, e outros grandes serviços de streaming demoraram ainda mais.

Uma atualização quando o Android 13 foi lançado para o Pixel teria sido a melhor coisa para um bom cidadão da plataforma, mas você não pode culpar os desenvolvedores por não priorizá-lo, dada a base de usuários da época. Em comparação, a adoção da atualização do iOS é instantânea para muitas gerações de iPhone.

No entanto, o contra-argumento é que os usuários do Android não perdem completamente os novos recursos de seus aplicativos, especialmente os aplicativos originais. Vários aplicativos do Google na Play Store são atualizados com frequência e oferecem novos recursos sem estarem vinculados à versão do sistema operacional. Acho que os usuários do Android obtêm mais funcionalidades dessa forma do que os proprietários do iPhone. Depois, há os novos recursos da plataforma oferecidos pelo Google Play Services.

Os modelos variam, já que a Apple é capaz de causar grande impacto com uma grande atualização anual (como 17.0) e algumas atualizações menores (17.1) duas ou três vezes por ano. Eu diria que os usuários dos serviços do Google receberão um de seus aplicativos com novos recursos quase semanalmente.

Prefiro um fluxo constante de acréscimos, mas posso admitir que o grande lançamento anual do sistema operacional da Apple é um momento invejável para novos aplicativos e recursos.

