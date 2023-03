Espera-se que o derretimento do gelo antártico cause uma rápida desaceleração das correntes oceânicas profundas até 2050 | Antártica

O derretimento do gelo ao redor da Antártica causará uma rápida desaceleração de uma grande corrente global no oceano profundo até 2050, que pode alterar o clima do mundo por séculos e acelerar o aumento do nível do mar, de acordo com os cientistas por trás da nova pesquisa.

A pesquisa sugere que, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem nos níveis atuais, a corrente nas partes mais profundas do oceano poderá diminuir em 40% em apenas três décadas.

Os cientistas disseram que isso poderia desencadear uma cascata de efeitos que poderiam elevar o nível do mar, alterar os padrões climáticos e privar a vida marinha de uma fonte vital de nutrientes.

Uma equipe de cientistas australianos examinou a corrente oceânica de menos de 4.000 metros de profundidade que se origina nas águas frias, frescas e densas que afundam na plataforma continental da Antártica e se espalham pelas bacias oceânicas ao redor do mundo.

Professor Matt England do UNSW Climate Change Research Center e co-autor da pesquisa Publicado na NatureEle disse que toda a Corrente do Oceano Profundo estava prestes a entrar em colapso em seu caminho atual.

“No passado, esses fluxos levavam mais de 1.000 anos ou mais para mudar, mas isso só acontecerá em algumas décadas. É muito mais rápido do que pensávamos que esses fluxos podem diminuir.

“Estamos falando sobre a possível extinção a longo prazo de um corpo d’água distinto”.

A pesquisa analisou o que poderia acontecer nas profundezas do oceano ao redor da Antártica se a água doce derretida das camadas de gelo fosse adicionada à modelagem climática.

A modelagem para o estudo assumiu que as emissões globais de gases de efeito estufa permanecem em sua trajetória atual, mas a Inglaterra disse que emissões mais baixas poderiam reduzir a quantidade de gelo derretido, o que – por sua vez – poderia retardar o declínio.

A desaceleração da corrente oceânica profunda está relacionada com a quantidade de água que desce para o fundo e depois flui para o norte.

Dr. Kian Lee, ex-UNSW e agora do MIT, foi o principal autor da pesquisa, que foi coordenada pela Inglaterra.

O estudo não tentou explicar ou quantificar os efeitos indiretos, mas os autores escreveram que a desaceleração “alteraria profundamente a recuperação de calor, água doce, oxigênio, carbono e nutrientes do oceano, com efeitos sentidos em todo o oceano global nos próximos séculos. “

Em resumo, os autores disseram que as correntes oceânicas profundas afetaram o clima em todo o mundo, com potencial para uma mudança dramática na precipitação.

A Inglaterra disse que a desaceleração da corrente oceânica profunda causou o aquecimento das águas profundas.

Mas, à medida que essas águas mais profundas ficam isoladas, elas podem fazer com que o oceano superior ao redor do continente aqueça, iniciando um ciclo de retroalimentação em que mais derretimento diminui a corrente de aceleração, o que leva a mais aquecimento e mais derretimento do manto.

A Inglaterra disse que as águas profundas que esquentam mais rápido no estudo estão nas mesmas áreas – particularmente na Antártica Ocidental – onde as camadas de gelo já estão vulneráveis ​​e derretendo.

“Não queremos acionar um mecanismo de auto-reforço nesses lugares”, disse ele, acrescentando que a desaceleração na verdade faz com que as profundezas do oceano estagnem, privando-as de oxigênio.

Quando os organismos oceânicos morrem, eles adicionam nutrientes à água do oceano que afunda e circula pelos oceanos do mundo. Esses nutrientes são devolvidos nas caldeiras que alimentam o fitoplâncton – base da cadeia alimentar marinha.

Ignorar a promoção de newsletters anteriores Principais histórias do planeta. Receba notícias ambientais durante toda a semana – o bom, o ruim e o essencial Aviso de privacidade: Os boletins podem conter informações sobre instituições de caridade, anúncios online e conteúdo financiado por terceiros. Para mais informações veja nosso política de Privacidade. Usamos o Google reCaptcha para proteger nosso site e o Google política de Privacidade E Termos de serviço Progredindo. Depois de promover a newsletter

À medida que a circulação oceânica diminui, menos nutrientes serão devolvidos às camadas superiores do oceano – afetando a produção de fitoplâncton, disse o Dr. Steve Rintoul, oceanógrafo e especialista em Oceano Antártico na Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization do governo australiano. Esse processo continuaria por mais de um século.

Ele disse: “Uma vez que esse giro desacelera, só podemos recuperá-lo não liberando água derretida ao redor da Antártida, o que significa que precisamos de um clima mais frio e então temos que esperar que ele volte.

“Quanto mais continuarmos a alcançar taxas mais altas de emissões de gases de efeito estufa, mais mudanças nos comprometemos”.

Em um briefing, os cientistas disseram que a modelagem é consistente com observações recentes de mudanças na circulação oceânica profunda que indicam que uma desaceleração está realmente ocorrendo.

Rintoul acrescentou: “Voltando 20 anos atrás, pensávamos que as profundezas do oceano não haviam mudado muito.

Os cientistas também acham que outra grande circulação oceânica nas águas rasas que se estendem por todo o Oceano Atlântico – conhecida como circulação de reviravolta do meridiano do Atlântico – também está diminuindo.

O professor Stefan Ramstorff, oceanógrafo e chefe de análise do sistema terrestre no Instituto Potsdam para Pesquisa de Impacto Climático, disse que o novo estudo – no qual ele não estava envolvido – mostrou “o potencial para um enfraquecimento mais dramático em torno da Antártica nas próximas décadas”.

Ele disse que os modelos apresentados nos principais relatórios climáticos da ONU têm uma “deficiência significativa e de longo prazo” porque não captam como a água derretida afeta as profundezas do oceano.

As profundezas do oceano foram atualizadas em apenas alguns lugares do planeta perto das principais camadas de gelo da Groenlândia e da Antártica.

“Infelizmente, esses locais estão todos próximos às camadas de gelo da Groenlândia e da Antártida, que estão derretendo como resultado do aquecimento global causado por combustíveis fósseis.

“A água derretida dilui o teor de sal nessas áreas do oceano, tornando a água do oceano menos densa e, portanto, não pesada o suficiente para afundar e empurrar para fora a água que já está lá”.