Espanha x Portugal, Final de Futsal Finalíssima: Onde assistir, hora do pontapé inicial | final de futsal

A final da Futsal Finalissima inaugural coloca dois dos adversários mais conhecidos do esporte internacional, enquanto a Espanha enfrenta Portugal em uma decisão europeia em Buenos Aires.

O que você precisa saber?

Um dos muitos eventos iniciados em parte Cooperação da UEFA com a CONMEBOLO Futsal Finalissima é uma competição de quatro finais com os vencedores do UEFA Futsal EURO 2022 Portugal e os vencedores da CONMEBOL Copa América de Futsal de 2022 Argentina e a terceira colocada Espanha, juntamente com o vice-campeão Paraguai.

Ambas as equipes europeias venceram, com todas as partidas disputadas no Parque Roca, em Buenos Aires, Argentina. Semifinais na quinta-feira. Portugal venceu o Paraguai por 2 a 1 E A Espanha derrotou a seleção por 3 a 0.

Destaques do Futsal Finalíssima: Argentina 0-3 Espanha

Assegurou um campeão europeu e o 34º encontro entre estes dois rivais ibéricos. Tradicionalmente, a Espanha domina; Eles estavam invictos em seus primeiros 11 encontros e continuaram invictos em partidas oficiais por um período mais longo, com a vitória por 6-1 na fase de grupos. Futsal Euro 2010 A maior de vitórias consecutivas contra Portugal ao mais alto nível.

No entanto, quando essa série terminou? Portugal vence Espanha por 3-2 no prolongamento Na final do Futsal EURO 2018 em Ljubljana. Desde então, a Espanha tem sofrido a sua mais longa série sem um título importante desde o seu primeiro EURO em 1996. Quartas de final da Copa do Mundo de Futsal da FIFA 2021 E Futsal Euro 2022 Semifinais. Portugal superou a desvantagem de dois gols para vencer os dois jogos a caminho da conquista do troféu, e as escalações de domingo serão familiares desses encontros recentes.

Destaques do Futsal Finalsima: Portugal 2-1 Paraguai

A Espanha ainda lidera em vitórias frente a frente (com quatro empates) por 25-4 e seu desempenho contra a Argentina foi tão eficiente quanto na temporada vencedora do título. Eles agora reivindicarão sua primeira vitória final desde fevereiro de 2016, quando conquistaram a coroa do Futsal Euro em Belgrado. derrotou Portugal 6 a 2 nas quartas de final).

Enquanto isso, Portugal busca o quarto título consecutivo e o terceiro em menos de 12 meses após a Copa do Mundo em outubro passado e a Euro em fevereiro. Incrivelmente, as equipas de Portugal chegaram à decisão em todos os cinco campeonatos de futsal competitivos no ano passado: juntamente com as finalistas masculinas, também chegaram à final. UEFA Women’s Futsal EURO em Julho E UEFA Sub-19 Futsal EURO na semana passada – Eles foram derrotados pela Espanha nos dois jogos.

Recorde de Espanha e Portugal nas principais finais masculinas sénior Espanha: Euro de futsal

Venceu: 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012, 2016

Perdido: 1999, 2018 Copa do Mundo

Venceu: 2000, 2004

Perdido: 1996, 2008, 2012 Portugal: Euro de futsal

Venceu: 2018, 2022

Perdido: 2010 Copa do Mundo

Ganhou: 2021

Vista dos acampamentos

José Raya, jogador espanhol: “Portugal venceu-nos da última vez, mas estamos aqui para fazer o nosso trabalho e tenho a certeza que será uma grande final”.

Jorge Brace, seleccionador de Portugal: “Não há pressão, é um grande prazer disputar aqui a Taça Finalíssima. Que este estádio esteja cheio – o futsal merece.”

Destaques das meias-finais do Futsal Euro 2022: Portugal 3-2 Espanha

Pode haver tempo extra?

Ao contrário de uma partida de semifinal ou terceiro lugar, a final irá para a prorrogação (cinco minutos em cada sentido) se houver empate após 40 minutos. Se o empate persistir após a prorrogação, a final será decidida nos pênaltis.

READ Viagens de moradores atingem maior valor desde início da pandemia Jogos entre Espanha e Portugal Euro de futsal 2022 Semifinal: Portugal 3-2 Espanha

Final de 2018: Portugal 3-2 Espanha (ap)

Quartas-de-final de 2016: Portugal 2-6 Espanha

2014 Partida do terceiro lugar: Portugal 4-8 Espanha

Final 2010: Portugal 2-4 Espanha

Fase de Grupos 2010: Portugal 1-6 Espanha

2007 Semi-Final: Espanha 2-2 Portugal (A, 4-3 Pens)

2005 Fase de Grupos: Portugal 1-3 Espanha

2003 Fase de Grupos: Espanha 3-3 Portugal Copa do Mundo de Futsal Quartas de final de 2021: Espanha 2-4 Portugal (AD)

2004 Segunda Fase de Grupos: Espanha 3-1 Portugal

2000 Segunda Fase de Grupos: Portugal 1-3 Espanha

Momentos memoráveis ​​de Portugal x Espanha

Onde assistir Futsal Finalíssima na TV e online na Europa

Albânia: RTSH

Bósnia e Herzegovina: BHRT

Bulgária: BND

Hungria: MTVA

Lituânia: VLT

Portugal: RTP, Canal 11

Espanha: TVE

Ucrânia: Suspilne

Andorra, Arménia, Áustria, Azerbaijão, Bielorrússia, Bélgica, Croácia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Ilhas Faroé, Finlândia, França, Geórgia, Alemanha, Gibraltar, Grécia, Islândia, Israel, Itália, Cazaquistão Liechtenstein, Luxemburgo, Malta , Moldávia, Montenegro, Holanda, Macedônia do Norte, Noruega, Polônia, República da Irlanda, Romênia, Rússia, San Marino, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Suécia, Suíça, Turquia, Reino Unido: UEFA.tv

O que é a Taça Futsal Finalsima?