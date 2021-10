Entre os fatos sobre as estrelas está uma ousada missão espacial para reformar o experimento de física

É bastante problemático quando algo dá errado com um experimento de física complexo de US $ 2 bilhões na Terra. Esses desafios são muito maiores quando o experimento de física acima mencionado é na Estação Espacial Internacional, que orbita 250 milhas acima da superfície da Terra. Graças aos esforços da intrépida tripulação da Estação Espacial Internacional, que conduziu uma série de caminhadas espaciais para fazer reparos, o detector de partículas danificadas ganhou nova vida.

interestelarUma nova série de documentários em seis partes sobre Disney + narra os desafios que a equipe enfrentou nessa missão ao longo de dois anos. A série também narra o último vôo espacial do veterano astronauta Chris Cassidy, que ocorreu ao vivo como pandemia do covid-19 Colocando o mundo em uma posição fechada. “Estou brincando, três anos atrás, eu sabia que entraria em quarentena em março de 2020, de acordo com o plano”, disse Cassidy a Ars. “Eu não sabia que o mundo inteiro se juntaria a mim lá.”

como nós somos Mencionado anteriormente, O Espectrômetro Alfa Magnético (AMS) é um detector de partículas lançado na Estação Espacial Internacional em 2011 no penúltimo voo do ônibus espacial. O dispositivo tem Os dados foram coletados de forma constante Nos últimos seis anos, ele observou uma variedade de partículas de muitas fontes, incluindo colisões de matéria escura.

Inventado pelo Prêmio Nobel (e principal investigador da AMS) Samuel CC Ting, AMS Consiste em camadas Detectores menores projetados para medir a energia e a trajetória das partículas de raios cósmicos, incluindo fótons, elétrons e pósitrons de alta energia (os parceiros dos elétrons na antimatéria). O instrumento também contém um conjunto de ímãs de alta qualidade que orientam o caminho de partículas eletricamente carregadas e ajudam a separar as contribuições de diferentes tipos de partículas. Os detectores permitem aos pesquisadores distinguir entre pósitrons, prótons (que têm carga positiva igual, mas massa diferente), elétrons (com carga negativa) e outras partículas.

Em 2014, a equipe AMS anunciou os resultados dos primeiros 18 meses de coleta de dados. Acabou sendo frustrantemente vago. Como Matthew Francis Livros para Ars Na época, “Embora o AMS-02 tenha encontrado um excesso de um certo tipo de partícula esperado de alguns modelos de aniquilação de matéria escura, esse excesso não carregava os traços característicos esperados para uma assinatura de matéria escura. Portanto, há algo interessante acontecendo no Dados do AMS-02, mas as chances são de que a causa da matéria escura parece um pouco baixa. ” No entanto, os físicos esperavam que dados adicionais coletados em energias mais altas levassem a resultados mais conclusivos.

Mas então o experimento encontrou um obstáculo potencial. Em 2017, os cientistas reservaram US $ 2 bilhões Ferramenta AMS Percebi um aumento na “deterioração” de muitas bombas termostáticas em seus rastreadores de silício. Três das quatro bombas falharam essencialmente. Só é necessário um, mas o sistema de refrigeração perdeu todo o seu excesso. No final, a quarta bomba também deu sinais de falha.

Então, os físicos associados ao experimento começaram a trabalhar com uma equipe da NASA para desenvolver uma estratégia de longo prazo que aumentasse a vida útil do AMS. Eles sabiam que a instalação de um novo conjunto de bombas exigiria um trabalho um tanto intenso, incluindo a remoção do isolamento. Tudo leva muitas caminhadas espaciais. Os astronautas da ESA Luca Parmitano e os astronautas da NASA Andrew Morgan foram astronautas designados para a missão, assistidos pelos astronautas da NASA Christina Koch e Jessica Meir, que foram responsáveis ​​por operar o braço robótico de dentro da Estação Espacial Internacional.

Apesar de estar no terreno, o diretor Ben Turner estava disponível para capturar tudo com uma câmera para a posteridade, incluindo diários de vídeo e transmissões ao vivo. Produtor e Gerente de Execução interestelar Ele admite sua constante obsessão por voos espaciais, e um dos destaques de sua carreira no cinema é a filmagem de um Videoclipe do One Direction na NASA. A experiência aguçou seu apetite por mais. “Como documentarista, tenho a capacidade de ir a ótimos lugares e contar a história de pessoas maravilhosas e tentar ver o mundo através de seus olhos”, disse ele. “Sempre foi minha ambição fazer isso com a NASA.”

Ele teve sua chance quando um de seus sócios, James Corden (também conhecido como Peter Rabbit) estava conversando com Peter Rabbit O diretor Will Gluck no set. Glock afirmou que conheceu Cassidy. Sabendo que Turner era um grande fã do espaço, Corden colocou Glock em contato com Turner para obter uma introdução ao astronauta. Logo, Cassidy participou do projeto.