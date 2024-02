Engenheiros do Google invadem portal do PlayStation para jogar jogos PSP emulados e mostrar GTA 3

Os engenheiros do Google invadiram o Portal PlayStation para jogar jogos PSP emulados.

Andy Nguyen, que trabalha no Google em pesquisa de vulnerabilidades na nuvem, e Kalle Svensson, engenheiro de segurança do Google, acessaram o X/Twitter para mostrar o portal PlayStation rodando localmente a versão PSP do jogo Grand Theft Auto 3 da Rockstar.

Depois de mais de um mês de trabalho duro, o PPSSPP está ao vivo localmente no PlayStation Portal. Sim, nós hackeamos. Com a ajuda de xyz e @zeta2 pic.twitter.com/AXuRROo6Ip -Andy Nguyen (@ theflow0) 19 de fevereiro de 2024

A Sony lançou o PlayStation Portal como um dispositivo portátil de streaming de jogos que se conecta sem fio ao PlayStation 5. Oficialmente, não é possível jogar localmente no PlayStation Portal. Mas Nguyen e seus colegas invadiram o portal PlayStation para executar o emulador PPSSPP, o que significa que não é necessário streaming por Wi-Fi.

Mais tarde twittarO hack é “inteiramente baseado em software”, o que significa que não é necessária uma exploração de hardware, disse Nguyen. Mas não prenda a respiração esperando a fuga – Nguyen disse O grupo não pretende lançá-lo num “futuro próximo”.

“Há muito trabalho a ser feito”, acrescentou Nguyen. No entanto, Nguyen provocou o lançamento de vídeos demonstrando o hack neste fim de semana.

Embora a Sony ainda não tenha anunciado um novo console portátil dedicado, ela lançou vários dispositivos portáteis ao longo dos anos. O PSP foi lançado em dezembro de 2004 e passou por diversas revisões.

A Sony lançou o PSP Go em outubro de 2009 e o PSP Street somente PAL em outubro de 2011. A última incursão da Sony no território dos consoles portáteis veio com o lançamento do PlayStation Vita em dezembro de 2011. A empresa ainda não anunciou um sucessor, mas com o Portal PlayStation No ponto médio e no enorme sucesso do Nintendo Switch, algum tipo de PlayStation híbrido provavelmente não está fora do reino das possibilidades. Enquanto isso, há rumores de que a Microsoft está se preparando para lançar seu próprio console Xbox portátil.

Wesley é o editor de notícias do IGN no Reino Unido. Você pode encontrá-lo no Twitter em @wyp100. Você pode entrar em contato com Wesley em wesley_yinpoole@ign.com ou confidencialmente em wyp100@proton.me.