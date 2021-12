EDP ​​de Portugal muda regras de parceria da China Three Gorges

LISBOA: A concessionária portuguesa EDP alterou quinta-feira os termos da sua parceria estratégica de 10 anos com o seu maior parceiro, a China Three Gorges (CTG), de forma a permitir a cada empresa crescer a nível global, com maior flexibilidade e autonomia.

A CTG adquiriu pela primeira vez 21,4 por cento da EDP em dezembro de 2011 por 2,7 bilhões (US $ 3,04 bilhões) quando desembarcou na privatização de Portugal para levantar fundos após um resgate internacional para estabilizar fundos do governo.

Embora os acionistas da EDP tenham bloqueado uma aquisição de 9 bilhões pela empresa chinesa em abril de 2019, as duas empresas concordaram em manter a parceria com foco no crescimento conjunto na América Latina.

A EDP disse que as alterações visam flexibilizar as estratégias de crescimento das duas empresas, sem dar detalhes das alterações à parceria que vão vigorar a partir de sexta-feira.

“Face à crescente posição global das duas empresas e, em particular, à recente entrada da EDP no mercado asiático, a EDP e a CTG acordaram em renovar os termos da parceria estratégica”, afirmou a EDP em comunicado.

A sua subsidiária EDP Renewables adquiriu, no início de novembro, uma participação maioritária no Grupo Sunseap, empresa renovável do Sudeste Asiático, criando uma plataforma para a empresa portuguesa acelerar o crescimento na Ásia.

O portfólio da Sunseep inclui planos renováveis ​​de 5,5 GW em vários estágios de crescimento em nove mercados: Cingapura, Vietnã, Malásia, Indonésia, Tailândia, Camboja, China, Japão e Taiwan.

A EDP Renováveis ​​tem um portfólio total de 13 GW, principalmente na Europa, EUA e Brasil.

Em comunicado à parte, a EDP disse que o Canada Pension Scheme Investment Board aumentou a sua participação na empresa portuguesa de 2 por cento para 5 por cento.

CTG é o maior acionista com 19,03 por cento de participação.

(US $ 1 = 0,8876 euros)

(Reportagem de Sergio Concalves; Edição de Nathan Allen e Jason Blue)