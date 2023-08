Economize $ 50 em um de nossos telescópios favoritos

Este excelente telescópio Celestron AstroMaster 130EQ custa menos de $ 300 graças a este acordo com a Amazon.

Se você está procurando um ótimo telescópio, o Celestron faz várias entradas em nosso melhor guia de telescópios de 2023. Eles têm algo a procurar para cada orçamento, com uma série de modelos de alta qualidade e, embora você possa facilmente gastar milhares em um novo telescópio, as melhores ofertas de telescópios podem ser Isso economiza algum dinheiro.

O Celestron AstroMaster 130EQ é um ótimo telescópio por si só, mas o último acordo da Amazon corta $ 50 de seu MSRP para reduzi-lo a apenas $ 299 – um excelente negócio em um grande telescópio com preço competitivo para começar.

Características principais: Leve, perfeito para iniciantes, ótimo preço

Histórico de preços: Antes do acordo de hoje, víamos preços mais baixos – mas isso foi há algum tempo – algo a considerar para a Black Friday. No entanto, a Amazon também os vendeu por cerca de US $ 400 no passado, o que torna esse preço muito bom.

comparação de preços: Amazonas: $ 299 | Walmart: $ 425,35

Consenso: Classificado entre nossas escolhas para o melhor telescópio, o Celestron AstroMaster 130EQ oferece uma visão clara do céu noturno e uma grande abertura de 130 mm de largura. Também é leve, o que o torna ideal para portabilidade, mas você precisará de algo um pouco mais forte para coisas mais distantes. Espere começar, talvez até viciado, a observar as estrelas, antes de investir mais dinheiro no hobby.

mundo da câmera digital ★★★½

Apresentado em guias: Os melhores telescópios

Compre se: Você quer um grande telescópio que não vai quebrar o banco, com uma ampla abertura de 130 mm. Você quer uma montanha tropical motorizada.

Não compre se: Você é um astrônomo experiente, deseja algo com mais potência ou deseja aproveitar os recursos de astrofotografia mais avançados.