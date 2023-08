Dylan Mulvaney homenageado no Streamy Awards 2023 – Variety

Imagens Getty

Dylan Mulvaney, o influenciador de mídia social que enfrentou uma reação transfóbica no início deste ano após a parceria com a Bud Light, foi recebido no domingo à noite no Streamy Awards em homenagem aos criadores de mídia social.

Mulvaney ganhou o prêmio Outstanding Creator na cerimônia realizada no Fairmont Century Plaza em Los Angeles. Um emocionado Mulvaney exortou o público a trabalhar duro para ser aliado da comunidade LGBT. Mulvaney disse ao público que as pessoas trans e as estrelas das redes sociais têm muito em comum. E eles disseram: “As pessoas muitas vezes nos subestimam”.

Mulvaney acenou com a cabeça para a crítica a que foram submetidos depois que a Bud Light desistiu de uma parceria promocional com eles depois que a Anheuser-Busch foi inundada com uma campanha orquestrada de reclamações anti-gays. Os usuários do TikTok apelaram ao público do Streamy para usar seu alcance e influência para promover mensagens anti-ódio.

“Se pudermos influenciar as pessoas a comprar suco de US$ 25 em Irwan, também poderemos fazer isso”, disse Mulvaney. “Vou tomar uma cerveja.”

O 13º Streamy Awards, organizado pela estrela do YouTube MatPat, foi um evento animado em geral. Os principais favoritos como AMP, Ryan Trahan, Jay Shetty, Michaela Nogueira, Hassan Abi e Kai Senat tiveram seções de torcida claras na pista de dança. Vários participantes trouxeram crianças mais velhas, desde pré-adolescentes até vinte anos, para ajudá-los a identificar as estrelas das redes sociais na sala.

A maioria dos discursos de aceitação foram curtos e amáveis, contornando as convenções da indústria do entretenimento de agentes de listagem, gerentes e anunciantes. A maioria dos vencedores usou alguma variação da frase “Agradeço você”.

Mas houve momentos honestos. Chris Olsen, a estrela do TikTok mais conhecida por seu trabalho com Meghan Trainor, falou com sinceridade após receber o troféu pelo conteúdo curto. “Nada de bom teria acontecido na minha vida se eu não tivesse ido para a reabilitação quando tinha 19 anos e estava sóbrio”, disse ele. “cuide-se.”

A organização sem fins lucrativos Invisible People recebeu o Elevate Award for Social Good pela sua cobertura do crescimento da população cronicamente sem-teto, conforme apresentado em seu canal no YouTube. Mark Horvath, fundador da organização com sede em Los Angeles, disse à multidão que celebrou recentemente o 28º aniversário do seu último dia como sem-abrigo. Ele alertou que uma “tempestade perfeita” de moradores de rua ainda está se formando em Los Angeles porque o custo da moradia até agora está fora de controle. “Precisamos chegar às comunidades para resolver a crise da habitação acessível”, disse Horvath.

Os prêmios de Streamer do Ano foram para Kai Cenat, a personalidade do Twitch que foi acusada de incitar tumultos no Washington Square Park da Union Square, em Nova York, em 4 de agosto, ao anunciar uma distribuição surpresa de consoles PlayStation 5. “Este ano foi uma loucura”, Senat disse, acrescentando que seus primeiros agradecimentos foram a Deus. “Deus existe. Sem Deus, não existe nós”, disse ele. “Sou apenas abençoado.”

O prêmio de Criador do Ano foi para o YouTuber MrBeast pelo quarto ano consecutivo. O personagem, cujo primeiro nome é Jimmy Donaldson, não compareceu ao evento. Link, que é metade da popular dupla de mídia social Rhett e Link, acrescentou uma nota afiada após revelar o vencedor da categoria. “Se você vai continuar dando prêmios a ele, ele tem que aparecer”, disse Link sobre MrBeast.

A corajosa série do YouTube de Michelle Khan, Challenge Accepted, ganhou o Show do Ano. Khan rejeita a noção de que o conteúdo das redes sociais está sendo agregado de forma rápida e barata. Seu programa documenta sua ousadia em enfrentar desafios extraordinários, desde o treinamento como astronauta até o ensaio para um show da Broadway e o aprendizado para se tornar um despachante do 911. Cada episódio de 15 a 35 minutos leva cerca de 12 meses para ser produzido, disse Khan.

“Este é um show que não poderia ter recebido luz verde de nenhum outro estúdio”, disse Khan ao público. Como criador de mídia social, “a única barreira de entrada era o botão de upload”.

Meghan Trainor foi eleita a música do ano pela Rolling Stone por sua canção cativante “Made You Look”. “Escrevi isso para o meu corpo pós-parto”, disse a cantora e compositora nascida em Nantucket que levou para casa o prêmio Grammy de Melhor Artista Revelação em 2016.

Streamy Awards é produzido por Dick Clark Productions e Tubefilter. Dick Clark Produções Inc. diverso Controladora Penske Media Corp.

Aqui está a lista completa dos vencedores do Streamy Awards:

Homenageando os criadores do Streamys

Brittany Broski recebeu o prêmio de Amelia Demoldenberg

Ele ganhou o prêmio Korea Vegan do The Korea Vegan

Prêmio Vivian Medrano de Brandon Rogers

Prêmios gerais

Criador do Ano: MrBeast

Apresentação do Ano: Aceitando o Desafio • Michel Khair

Streamer do ano: Kai Senat

Internacional: eBay

Forma abreviada: Chris Olsen

Prêmios individuais

Hacker: Dylan Mulvaney

Revelação do streamer: Phanom

Colaboração: MrBeast, Dwayne “The Rock” Johnson • Surpreso por ele não ter escolhido o rock todas as vezes

Criativo para o bem social: as pessoas invisíveis

Produto inovador: PRIME • Logan Paul x KSI

Cruz: Jonas Brothers

Primeira pessoa: Ryan Trahan

Apenas conversando: res

Streamer de variedades: IShowSpeed

No YouTube: Gore Gora

Voz do Ano da Rolling Stone: Made You Look • Meghan Trainor

Mostrar prêmios

Podcast: De propósito com Jay Shetty

Série escrita: BRYCE • Brandon Rogers

Série improvisada: Sam e Colby

Prêmios Temáticos

Animação: HELLUVA BOSS • Vivziepop

Beleza: Michaela Nogueira

Comédia: Mundo RDC

Comentário: penguinz0

Jogador competitivo: TenZ

Dança: Enola Bedard

Moda e Estilo: Wisdom Kay

Comida: Nick DiGiovanni

Jogador: Um sonho

Saúde e Bem-Estar: Dra. Julie

Filhos e família: Sra. Rachel

Aprendizagem e Educação: TierZoo

Estilo de vida: amplificador

Notícias: Hassan Abi

Ciência e Engenharia: eu fiz o meu trabalho

Esportes: Geser

Tecnologia: Marquês Brownlee

Prêmios de artesanato

Fotografia: Reeder, Nicholas Adams

Edição: A Teoria do Sim – Thomas Dager, Cam Biddle, Tristan Kiewicz

Efeitos visuais e especiais: Zack King

Redação: Leo Gonzalez

Prêmios de marca

Marca do ano: Barbie

Agência do Ano: Agência de Acesso

Postagem da marca: Insta360

Série de marca: LIVE@4:25 • Totino’s Pizza Rolls x the Chety Boyos, Flighthouse, Content+ no Mindshare

Vídeo da marca: ASMcaR • Nissan x Donut

Campanha de influenciadores: Blast to the Top • Gel Blaster x BENlabs

Campanha de Impacto Social: Seguindo as Regras • CICV x PopShorts