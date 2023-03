Dow Jones cai enquanto o Alibaba voa; 3 Comprou madeira nova do comércio misto de Cathy; Ganhos da Miss Micron

O Dow Jones Industrial Average caiu com o aumento dos rendimentos do Tesouro. Três das ações, incluindo Coinbase (moeda), apesar de Cathy Wood ter comprado as ações. Alibaba (baba) Fui em uma viagem de tapete mágico em um tempo maçã (AAPL) E Microsoft (MSFT) Ele cai. tecnologia de mícron (mo) perda de visualizações de ganhos.







x









Algumas ações notáveis ​​tentaram estourar, apesar do trabalho árduo. ambos computação gráfica (Banco Internacional do Golfo) E Marcas Sophos (sofá) Pontos de compra foram testados, sem sucesso.

Os rendimentos do Tesouro continuaram a subir. O rendimento de 10 anos aumentou 3 pontos base para 3,56%, enquanto o rendimento de dois anos aumentou 10 pontos base para 4,06%. A curva de juros permanece invertida, o que é um indicador clássico de recessão.

As ações de energia tiveram um impulso com o WTI subindo 0,8%, para mais de US$ 73 o barril. Ele continua se afastando dos mínimos recentes.

Nasdaq Falls, IBD 50 atrasos

O Nasdaq fechou suas mínimas do dia, mas ainda caiu 0,5%. Estoque EV Lúcido (LCID) teve um desempenho inferior aqui com uma queda de 7,2%.

O S&P 500 também caiu, apesar de ter subido até o fechamento. Caiu 0,2%. Ele continua atrás da média móvel de 50 dias. Humana (Hum) estava ficando para trás aqui, pois caiu 4,7%.

Os setores do S&P 500 encerraram a sessão mistos, com os setores de Energia e Industrial registrando os melhores ganhos. Os serviços de comunicações, saúde e tecnologia sofreram.

As small caps mal caíram, já que o Russell 2000 caiu 0,1%. As ações de crescimento foram as que mais sofreram, com o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) diminuiu 1,5%.

Dow Jones hoje: Microsoft e Apple estão em baixa novamente

O Dow Jones Industrial Average também caiu, embora não tão acentuadamente quanto outros índices importantes. Fechou em queda de menos de 40 pontos, ou 0,1%.

A Microsoft resistiu à medida que o fechamento se aproximava, mas ainda caiu 0,4%, já que as ações das principais empresas de tecnologia continuaram perdendo alguns ganhos recentes. Terreno perdido na entrada 276,86, A análise da MarketSmith aparece.

A Apple também sofreu, com queda de 0,4%. Apesar disso, ainda está claro nas médias móveis de 50 e 200 dias. Também conseguiu encerrar a sessão acima da linha de 10 dias.

Expresso americano (AXP) foi a pior ação do dia Dow Jones, com queda de 2,4%. Walgreens Boots Alliance (WBA) liderou a alta com um ganho de 2,7%.

Essas ações estão lutando apesar das compras de Cathy Wood

A renomada gestora de recursos Kathy Wood nunca tem medo de comprar na baixa, mas a estratégia teve sorte com três novas compras na terça-feira.

A criptomoeda Coinbase reverteu em alta, ganhando 0,8%. Ele está sendo negociado perto da média móvel de 50 dias. O ETF ARK Innovation da Wood (arca) mais de 32.000 ações na segunda-feira.

Isso veio na forma de Bitcoin, a moeda digital mais popular de todos os tempos, que também reverteu para cima. Também subiu 0,8% e segue em alta de quase 65% no ano.

Teladoc Saúde (TDOC) caiu 1%, embora tenha fechado ligeiramente abaixo dos mínimos de hoje. Ele está sendo negociado abaixo de suas principais médias móveis. ARKK adicionou mais de 18.000 ações.

Joby aviação (Função) também caiu 1%, embora também tenha sido menor. ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) comprou 448.000 ações. Este estoque barato não atende aos padrões CAN SLIM.

Ações da Alibaba vão para o Magic Carpet Ride

As ações da BABA saltaram após a notícia de que foi dividida em seis grupos de negócios separados. Os investidores parecem entusiasmados com o fato de que cada um desses grupos pode abrir o capital para levantar fundos externos.

Os seis são: Cloud Intelligence, Cloud Commerce, Serviços Locais, Cainiao Smart Logistics, Global Digital Commerce e Digital Media and Entertainment Group.

Cada grupo terá seu próprio conselho de administração e diretor executivo. Um comunicado divulgado pela empresa afirma que este passo “visa libertar valor para o acionista e aumentar a competitividade no mercado”.

As ações chinesas subiram 14,3%, enviando os investidores para o tapete mágico no processo. As ações da Alibaba agora subiram 7% até agora em 2023.

Ganhos da Miss Micron; O estoque da UM está atrasado

chip gigante tecnologia de mícron (mo) subiu ligeiramente após o fechamento após os ganhos.

A ação fechou em baixa em seu relatório, caindo cerca de 1%. Mas nas negociações estendidas, subiu cerca de 2%. Ele está testando o suporte na média móvel de 50 dias. O fabricante de chips de memória aumentou quase 18% até agora em 2023.

O lucro por ação da Micron caiu de US$ 2,14 no ano passado para uma perda de US$ 0,67 este ano, de acordo com a Zacks Investment Research. A receita deveria cair 52%, para US$ 3,76 bilhões.

Em vez disso, a empresa com sede em Boise, Idaho, perdeu 1,91 centavos ajustados por ação sobre vendas de US$ 3,69 bilhões.

A Micron fabrica dois tipos de chips de memória: DRAM e Nand. Os chips DRAM servem como memória principal em computadores, servidores e outros dispositivos e trabalham em estreita colaboração com as CPUs. Os chips flash Nand fornecem armazenamento de dados de longo prazo.

Fora do Dow Jones: essas entradas de teste de ações

Como o mercado de ações está atualmente em correção, agora é a hora de adicionar à lista de observação em vez de comprar ações. Qualquer compra agora carrega riscos adicionais.

No entanto, a terceirização de TI entra em jogo computação gráfica (Banco Internacional do Golfo) limpou brevemente a entrada de base plana 94,10. Desde então, caiu abaixo desse nível. O desempenho geral é forte aqui, com a ação ganhando uma classificação composta IBD de 91 em 99.

Jogar comida embalada Marcas Sophos (sofá) Sua linha RSI viu novos máximos ao testar 16,93 pontos de compra na base do pires. Feche abaixo deste nível. Este é o padrão do primeiro estágio. As regras do estágio inicial têm mais chances de funcionar.

Siga Michael Larkin no Twitter em @funcionário Para uma análise mais aprofundada dos estoques de crescimento.

Você pode gostar:

Estas são as 5 principais ações que você pode comprar e assistir agora

Junte-se ao IBD Live todas as manhãs para dicas de ações de pré-abertura

Este é o estoque absoluto de Warren Buffett, mas você deve comprá-lo?

Este é o estoque final de Donald Trump: DWAC é uma compra?

Futuros: LULU Pops estão atrasados; Chip Giant diz que o crescimento das vendas está ‘próximo’