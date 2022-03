Disney interrompe lançamentos teatrais na Rússia – The Hollywood Reporter

A Disney se tornou o primeiro grande estúdio de Hollywood a interromper seus lançamentos nas bilheterias russas em resposta à invasão da Ucrânia pelo país.

“Devido à invasão injustificada da Ucrânia e à trágica crise humanitária, estamos interrompendo temporariamente a exibição de filmes teatrais na Rússia, incluindo o próximo. fica vermelho da Pixar, disse um porta-voz da The Walt Disney Company em um comunicado. “Tomaremos decisões de ação futuras com base na evolução da situação. Enquanto isso, dada a escala da emergente crise de refugiados, estamos trabalhando com nossas ONGs parceiras para fornecer ajuda urgente e outra assistência humanitária aos refugiados.”

fica vermelho Ele estava programado para estrear em 10 de março na Rússia, que tem sido um terreno fértil para filmes de eventos recentes de Hollywood, incluindo os da Sony. Homem-Aranha: Não há espaço para casa. O filme arrecadou mais de US $ 44,5 milhões até agora no país. Outros próximos lançamentos da Disney que deveriam sair na Rússia incluem Doutor Estranho em um multiverso de loucura (5 de maio) e Ano luz (16 de junho).

Após a publicação inicial desta história, a WarnerMedia retirado homem Morcego Desde seu lançamento altamente antecipado na Rússia, enquanto executivos de estúdios em Hollywood debatem se devem retirar seus próximos filmes da Rússia. A Sony seguiu o exemplo nas primeiras horas da noite de segunda-feira e disse que não liberaria Jared Leto Morbius Na Rússia no final de março.

No fim de semana, um gerente de estúdio Contar THR: “Se os Estados Unidos e seus aliados querem isolar a Rússia do resto do mundo, como vamos seguir em frente e lançar nossos filmes lá?” Outro executivo acrescentou: “Como alguém pode anunciar seus filmes na mídia estatal agora na Rússia?”

Imagens de outros eventos futuros de Hollywood incluem Paramount cidade perdida E a Sonic o ouriço 2.

Os estúdios de Hollywood provavelmente serão afetados pela decisão da União Europeia no fim de semana de remover a Rússia do sistema bancário global SWIFT. Sem o SWIFT, os estúdios podem não conseguir recuperar quaisquer fundos de seus parceiros de distribuição russos.

Na noite de segunda-feira, a Film Society divulgou sua primeira declaração sobre a invasão. A MPA apoia a comunidade internacional no apoio ao Estado de direito e na condenação da invasão russa da Ucrânia. Em nome de nossas empresas associadas, que lideram a indústria cinematográfica, televisiva e de transmissão, expressamos nosso forte apoio à vibrante comunidade criativa da Ucrânia que, como todas as pessoas, merece viver e trabalhar em paz”, dizia o comunicado.

Atualizado para indicar que a versão russa do Batman foi retirada, assim como a declaração MPA e Morbius.