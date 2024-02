Dia de Andra cantará o Hino Nacional Negro no Super Bowl – The Hollywood Reporter

Andra Day se apresenta durante o pré-jogo do Super Bowl LVIII no Allegiant Stadium em 11 de fevereiro de 2024 em Las Vegas, Nevada.

Kevin Mazur/Getty Images

Andra Day diz que há algum tempo não canta o hino nacional porque estava esperando para cantar primeiro o hino nacional negro.

“Vou lhe dizer, honestamente, que não faço o hino nacional há algum tempo porque o que sempre digo é que não quero fazer isso de novo até poder cantar ‘Lift Every Voice and Sing’.” ” Eu disse Repórter de Hollywood no domingo, após realizar o famoso canto no domingo do Super Bowl.

“A primeira vez que ouvi que eles fizeram isso, mesmo não tendo passado na TV com Alicia [Keys]Eu estava em êxtase. E então ver Sheryl Lee Ralph fazer isso foi incrível. “Ser capaz de seguir os passos dessas mulheres, ou estar no lugar delas, é realmente uma honra”, continua Day. “E o que eu adorei nessa música é que minha mãe olhou a letra e disse: 'Isso é um hino'. E é isso que as pessoas esquecem. Você sabe, porque as pessoas ficam tristes por causa disso. Mas eu não acho que sempre será assim.”

A cantora ganhadora do Grammy e atriz indicada ao Oscar acrescentou: “É uma verdadeira honra representar nossos ancestrais, as pessoas que vieram antes de nós, as pessoas que realmente se sacrificaram”.

“Mas também foi incrível levantar-se no presente e dizer: ‘Essa música é para todos’. “Devíamos olhar para isso como um farol e um farol de esperança para o futuro”, disse ela.

Day, conhecida por sua voz poderosa, diz que contratou o treinador vocal Rob Stevenson – que trabalhou com Justin Timberlake e Rihanna – para se preparar para a apresentação.

“Faz um tempo que não faço turnê e não tenho cantado constantemente. E então os filmes que fiz realmente mudaram minha voz, então foi uma batalha de confiança. “Então, eu realmente queria ter certeza de incluir ajuda”, ela admitiu. “Eu estava dizendo. Para minha equipe apenas disse:” Preciso de ajuda. Estou tão nervosa. Quero me sair bem. E foi isso. Minha equipe me ajudou a me recompor, praticar, cuidar da minha voz. E apenas conversar sobre tudo, orar sobre tudo, foi uma grande parte disso.

Embora o desempenho de Day tenha sido elogiado, ela disse que ainda se sentia nervosa: “É uma loucura até dizer que acabou. Quer dizer, estou tão nervosa e ansiosa por isso ao mesmo tempo desde novembro, quando recebemos a notícia. Então é engraçado, ainda estou nervoso com algo que aconteceu. Mas também me sinto exultante. Sinto-me grato e, honestamente, estou neste lugar de gratidão, a Deus, a cada membro da minha equipe, a todos aqui. Eu me senti como as pessoas no campo hoje estão escolhendo a alegria, e isso é uma coisa realmente linda.

Day ganhou o Grammy de Melhor Trilha Sonora Original de Compilação para Mídia Visual Estados Unidos x Billie HolidaySua interpretação de Holiday no filme lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Quando questionada sobre qual evento foi o mais intenso entre as premiações e o Super Bowl, ela disse: “Ah, você sabe, o Super Bowl pode ser o mais louco. Não há multidão como a multidão do Super Bowl. Ah, é impressionante, mas em um bom caminho. Todo mundo está tão feliz.” “