Derby em casa para Phils, Zach Wheeler vence com força – NBC Sports Philadelphia

ATLANTA – Os Phillies jogaram um clássico em casa contra o melhor time do beisebol na noite de segunda-feira, usando bolas longas de cinco jogadores diferentes e seis entradas precisas do ás Zach Wheeler para vencer o Braves por 7-1.

Wheeler desistiu de um home run para o segundo rebatedor que enfrentou, Ozzie Albies, e depois limpou o resto do caminho com uma bola rápida com média de 96 mph e um drive ainda melhor. Foi uma grande jornada se recuperar depois de permitir seis corridas e três home run para o mesmo Braves na última terça-feira, em casa. A estreia da série na segunda-feira foi a partida ofensiva mais silenciosa do Braves desde 12 de maio, a única outra vez nesta temporada em que eles conseguiram uma sequência de três rebatidas ou pior.

“Você meio que quer, depois de um último passeio, mostrar a eles: ‘Ei, você ainda tem que lidar comigo'”, disse ele. “O aspecto mental, para eles e para mim, é apenas voltar aos trilhos. Eles sabem que ainda sou eu, acho que você poderia dizer.”

Wheeler retirou o Braves em ordem três vezes em suas seis entradas. Ele tem 12-6 anos com um ERA de 3,63 em 30 partidas. Ele deve marcar mais dois gols na temporada regular, ambos contra o Mets. Este último pode ser um titular de shortstop se os Phillies já tiverem garantido o primeiro lugar no wild card até então.

Os Phils (82-68) lideram os Diamondbacks por 3 jogos e meio para a quarta cabeça-de-chave, que vem com a vantagem de jogar em casa na rodada de wild card. Eles também dominam o desempate sobre os Diamondbacks, liderando 4 jogos com 12 jogos restantes. O número mágico dos Phillies para garantir a primeira vaga como curinga é 9.

O médio estreante Johan Rojas foi o primeiro a defender a equipa visitante. Ele acertou um chute de duas corridas no final do segundo turno para fornecer uma vantagem que duraria o resto do caminho. Foi seu primeiro home run em sua carreira na liga principal fora da posição de defensor interno, então este foi seu primeiro jogo “de verdade”. Ele foi um grande diferencial no campo e a vela de ignição que o manteve no final da ordem, atingindo 0,300 com uma porcentagem de 0,344 na base em 133 aparições em placas.

“Momentos como este não só nos dão confiança, mas também constroem harmonia no clube”, disse Rojas. “Ceranthony (Domínguez) estava brincando comigo há um tempo dizendo: ‘Finalmente, finalmente acertei um home run de um arremessador de verdade’.

“No geral, me sinto muito bem aqui nas grandes ligas. Estou dando 100% e é sempre uma questão de esforço máximo que você verá de mim. Estou aproveitando esse momento o máximo que posso. Sinto que ‘Somos todos uma família.’ Nós nos vemos como família. “Sempre quis estar aqui e estou aproveitando cada segundo.”

Bryce Harper, JT Realmuto e Nick Castellanos acertaram singles na terceira, quarta e sexta entradas. Harper’s era uma coisa linda, dando um simples golpe em um arremesso do prato que ele fez para o outro lado.

Três rebatidas após o retorno de Castellanos, Kyle Schwarber acertou a rebatida mais forte de todos os tempos, acertando um home run de 483 pés para o campo direito. Foi o segundo home run mais longo nos sete anos de história de Truist Park, atrás apenas dos 495 pés de Ronald Acuña Jr.

“Droga, eu teria vencido se tivesse ficado na primeira fila”, disse ele. “Foi um bom dia ofensivo para todos nós. Um home run é um home run, mas senti que os tacos foram muito bons.”

Schwarber tem 45 home runs, Trea Turner tem 26, Castellanos tem 25, JT Realmuto tem 19, Harper tem 18, Alec Bohm tem 17 e Bryson Stott tem 15. Os Braves são o único time desde o intervalo do All-Star com mais home runs . Vélez.

“Estávamos balançando bem os bastões contra todos”, disse o técnico Rob Thompson. “O que é realmente encorajador é que mantivemos as taxas baixas. Wheeler fez um ótimo trabalho. É isso que você precisa fazer.”

Os Braves conquistaram seis títulos consecutivos de divisão e comemoraram o último no estádio dos Phillies na semana passada. Apesar de quão dominantes os Braves têm sido, os Phillies estão com 39-43 desde 2019, uma porcentagem de vitórias de 0,476. No mesmo período, o resto da MLB está 249-401 contra Atlanta, uma porcentagem de vitórias de 0,383. Se o Phils tivesse a mesma taxa de sucesso do resto da liga, perderia mais oito jogos para o Braves do que durante aquele período de cinco anos.

Os Braves não têm medo dos Phillies, da mesma forma que os Marlins não têm medo dos Phillies. Eles podem voltar a Atlanta em três semanas, porque o Braves será o adversário do NLDS se os Phillies passarem da rodada do wild card.

Depois de perder cinco dos sete jogos no Citizens Bank Park na semana passada, os Phillies venceram três dos quatro para iniciar uma viagem de seis jogos. Eles querem vencer a série na noite de terça-feira. Christopher Sanchez será titular e será apoiado por Michael Lorenzen. Ace Spencer Stryder vai para Atlanta.

“Sempre que encontramos esses caras, sempre sentimos que será uma briga de cães”, disse Schwarber.