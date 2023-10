Country Garden, a gigante imobiliária chinesa, deixa de pagar sua dívida

A problemática incorporadora imobiliária Country Garden disse na terça-feira que não é capaz de pagar um empréstimo e espera deixar de pagar os próximos pagamentos da dívida externa como resultado da queda nas vendas devido à escalada da crise imobiliária na China.

O anúncio na Bolsa de Valores de Hong Kong é, na verdade, uma declaração da Country Garden, que já foi a maior construtora residencial da China, de que é provável que entre em incumprimento de dívidas no valor de cerca de 187 mil milhões de dólares. Country Garden é um dos maiores motivos do colapso do mercado imobiliário da China, que levou à falência da Evergrande, outra gigante de desenvolvimento imobiliário.

Nos últimos meses, a Country Garden tem se esforçado para evitar o colapso, vendendo ativos para arrecadar fundos e negociando com credores para reestruturar obrigações ou atrasar pagamentos. Mas a luta contínua da empresa para vender novos apartamentos sufocou o fluxo de caixa necessário para manter o controle do pagamento da dívida.

A Country Garden disse que as vendas de apartamentos inacabados, um importante indicador de receitas futuras, caíram pelo sexto mês consecutivo em setembro, para 6,17 bilhões de yuans, ou US$ 862 milhões. Isto representa uma diminuição de 81 por cento em comparação com o mesmo mês do ano passado. Nos primeiros nove meses de 2023, as vendas pré-venda caíram 44 por cento em comparação com o mesmo período do ano anterior.