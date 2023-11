Como os Cubs contrataram Craig Counsell e chocaram o mundo do beisebol

SCOTTSDALE, Arizona – O presidente do Cubs, Jed Hoyer, sempre admirou Craig Counsell de longe. Do seu ponto de vista, o gestor não tinha pontos fracos. Hoyer observou Counsel maximizar continuamente o elenco do Milwaukee Brewers que nunca pareceu o melhor na divisão em termos de talento no papel, mas continuou vencendo.

Hoyer via Counsell como alguém que se destaca nos movimentos do jogo, mantém seu clube unido de forma consistente e lida com a mídia com desenvoltura. Este foi, na opinião dos Cubs, o melhor técnico do jogo.

Mas Hoyer também percebeu que o consultor estava em alta demanda e não estava interessado em fazer uma mudança gerencial em sua equipe. David Ross foi o homem que ele e Theo Epstein escolheram para suceder o futuro membro do Hall da Fama Joe Maddon, o técnico que ajudou a acabar com mais de um século de miséria no North Side com a World Series de 2016. Já se esperava que o chanceler fosse preso em novembro. 1, Quando um consultor se torna oficialmente um agente livre. Hoyer não tinha intenção de persegui-lo antes dessa data. Ele tinha a ideia de que Nova York não seria o destino final de Counsell por motivos familiares que o levaram ao Centro-Oeste, mas achou que Counsell simplesmente retornaria para Milwaukee.

Esta mudança não ocorreu devido a algumas tensões crescentes entre Ross e Hoyer. Mas à medida que novembro se aproximava e o Counsell permanecia no mercado, o interesse de Hoyer foi despertado. Uma oportunidade de melhorar significativamente em uma área importante se apresentou e Hoyer aproveitou. No dia 1º de novembro, ele nos contatou e o consultor veio à região de Chicagoland para se encontrar com Hoyer. A última coisa que Hoyer queria era que tudo isso se tornasse público, que o conselheiro fosse parar em outro lugar e que Ross descobrisse. Isso criaria um tipo de atrito entre o gerente e o presidente das operações de beisebol que provavelmente seria insustentável.

Para garantir que o assunto permanecesse em sigilo, Hoyer foi a única pessoa que se encontrou com o conselheiro, muito poucas pessoas na diretoria sabiam da reunião e o conselheiro nunca foi aos escritórios dos Cubs adjacentes ao Wrigley Field, de acordo com uma fonte da liga. . Houve pouca interação entre os dois antes daquela reunião em 1º de novembro, mas eles pareciam ter se dado bem rapidamente e conversado profundamente noite adentro.

Nos próximos dias, o Chanceler se reunirá com o New York Mets e o Cleveland Guardians, mantendo contato com os Brewers. Na noite de sábado, Hoyer estava otimista de que as finanças estavam próximas e um acordo seria alcançado. Na manhã de domingo, o negócio foi concluído. Hoyer roubou o melhor técnico do jogo de um rival e, ao concordar com um contrato de cinco anos no valor de mais de US$ 40 milhões, Counsell estabeleceu um novo padrão para remuneração gerencial, ao mesmo tempo que permaneceu próximo da família.

Jed Hoyer não pretendia deixar David Ross, mas Craig Counsell se tornou uma possibilidade real. (Armando L. Sanchez/Chicago Tribune/Tribune News Service via Getty Images)

Hoyer imediatamente reservou um voo para a Flórida para se encontrar com Ross em Tallahassee. Os dois tiveram uma conversa longa e às vezes tensa, durante a qual o gerente geral Carter Hawkins chamou alguns membros da equipe e jogadores para dar a notícia, e a notícia rapidamente se espalhou por todo o time.

Parte da razão pela qual os Cubs contrataram Ross há quatro anos foi porque eles sentiram que Maddon não estava maximizando o elenco e que havia maneiras de Ross impactar melhor o time nos bastidores. Enquanto isso, em Milwaukee, Counsell sempre parecia tirar o máximo proveito de um elenco que parecia inferior àquele que ele e Theo Epstein montaram com os Cubs.

READ Fantasy Football Semana 6 Inativo - Quem entra e quem sai? Vá mais fundo Vagas gerenciais da MLB, versão 2.0: Quem tem a melhor vaga?

Agora Hoyer tem aquele que faz a diferença liderando sua equipe. Mas ainda há dúvidas. O elenco dos Cubs foi bom o suficiente para vencer 83 jogos no ano passado e com Marcus Stroman e Cody Bellinger indo para a agência livre, o time parece muito mais fraco agora.

Embora os Cubs estejam activos neste Inverno, os grandes gastos em consultoria não devem ser interpretados como uma garantia de que irão superar a concorrência na agência gratuita. Melhorias são necessárias e mudanças serão feitas. Mas Counsell foi vendido para uma equipe em rápido crescimento e continuará a fazê-lo durante a vigência de seu contrato, e não com a ideia de que os Cubs construirão um time monstro em um inverno.

Os Cubs têm um elenco forte da MLB, uma infinidade de jovens talentos em seu sistema agrícola prestes a causar impacto em um time da grande liga e grande flexibilidade financeira. Embora estejam a flexibilizar a sua força financeira nos próximos anos, a expectativa não é que ganhem múltiplas guerras de licitações neste Inverno, no que é largamente visto como uma classe mais fraca de agentes livres, especialmente no lado dos defensores centrais.

Também será determinado como o orientador formará a comissão técnica. Muitos treinadores têm contratos para o próximo ano e além. A esperança é que o Chanceler mantenha a maioria. O técnico de arremessadores Tommy Hottovy é visto como um dos melhores treinadores do ramo, e parece que os Cubs finalmente encontraram alguma estabilidade em seu treinador de rebatidas depois que Dustin Kelly se conectou com sucesso com os jogadores em seu primeiro ano no cargo.

Mas é possível que haja deserções por parte dos legalistas russos. Chancellor tem uma longa história com seu técnico em Milwaukee, Pat Murphy. Murphy administrou Counsell em Notre Dame e também tem uma história com Hoyer, que contratou Murphy como assistente especial no início de seu mandato de dois anos como GM do San Diego Padres. Murphy é candidato a substituir Counsell como técnico em Milwaukee, mas também poderá ir para Chicago se não conseguir o emprego.

Tudo isso – como a escalação mudará e quem fará parte da comissão técnica final – permanece desconhecido. O que está claro é que Hoyer e os Cubs enviaram uma mensagem sobre a trajetória de seu time. Eles contrataram um de seus principais rivais e contrataram o melhor técnico do beisebol para liderar um grupo que está em ascensão e deve competir nos próximos anos.

Vá mais fundo Com a agência gratuita, como Shohei Ohtani se encaixa com 12 potenciais pretendentes?

(Imagem superior: John Fisher/Getty Images)