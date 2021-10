Como LeBron James e Carmelo Anthony acabaram sendo companheiros do Lakers

A primeira página da seção de esportes do Cleveland Plain Dealer foi projetada em 5 de novembro de 2003, com um design de pôster de boxe antiquado. Da mesma forma que a frase “Ali vs.Frazier” teria sido espalhada por uma página sob um banner que dizia “Clash of the Titans”, os modos mostraram Carmelo Anthony E Lebron James.

O texto do slogan era: “A rivalidade começa hoje à noite!”

No primeiro jogo em casa de James como o Cleveland Cavalier naquela noite, a primeira linha parecia uma grande luta de pesos pesados, com o fundador da Nike, Phil Knight, Jay Z e Ken Griffey Jr. sentados lado a lado.

Depois de todos esses anos, James e Anthony se tornaram companheiros do Los Angeles Lakers. Pode parecer inevitável por causa de seu relacionamento de longo prazo. Mas este não é o caso.

James e Anthony não estavam destinados a ser companheiros de equipe. Como este pôster de boxe fictício previu, eles deveriam ser competidores. Pode ter havido rivais amigáveis ​​- houve até comparações com Larry Bird e Magic Johnson no meio – mas o conceito de unir forças permaneceu pouco mais que uma fantasia por quase duas décadas.

“Nós nos conhecemos desde os 15 anos”, disse Anthony esta semana. “Temos competido um contra o outro desde os quinze anos.”

Elas passaram um tempo juntas e conheceram as namoradas uma da outra, que se tornaram esposas. Eles se tornaram pais e viram seus filhos crescerem. Eles trabalharam na mesma casa dos tênis, uma subcultura da NBA com sua própria personalidade e armadilhas distintas, com a Nike. Mas sempre foi uma grande competição.

Eles jogaram na mesma posição, atacante pequeno, quando sua posição era muito importante na NBA. Eles lutaram e queriam desesperadamente a mesma honra. James foi a escolha unânime em primeiro lugar em 2003, mas Anthony, sem nenhum segredo, achava que deveria ter sido ele depois de sua temporada dominante em Syracuse. Até hoje é inacreditável que ele não tenha ficado em segundo lugar.

Anthony e o Nuggets venceram o Cleveland naquela noite em 2003 – e Anthony venceu James, que teve um dos oito jogos que ocupou o primeiro lugar na temporada regular, marcando apenas sete pontos em uma disputa de 3 em 11.

Quando Anthony teve uma média de pontos (21,0) e rebotes (6,1) em comparação com James nas temporadas de juniores e levou sua equipe aos playoffs, Anthony pensou que tinha um caso mais forte para seu estreante do ano. James venceu por 78 votos a 40 para Anthony, uma das corridas mais disputadas nos últimos 20 anos.

Quando James, depois de eliminar o Cavs, apareceu em um playoff em Denver naquela primavera para torcer por Anthony, a estrela do Nuggets ficou surpresa com a amizade.

James derrotou Anthony no All-Star Game, no All-NBA Team e na segunda rodada dos playoffs. Mas Anthony venceu oito das dez primeiras lutas, garantindo que a rivalidade ainda tivesse uma vantagem mesmo que houvesse refeições hilárias antes e abraços depois das lutas.

Em 2006, quando era hora de discutir a extensão do primeiro contrato, James Anthony convocou uma teleconferência com outro draft pick de 2003 escolhido por Dwyane Wade e Chris Bosh e ofereceu a ideia de assinar contratos máximos sem precedentes na época, em vez de os negócios padrão e mais ricos de cinco anos. Bush, Wade e James demoraram três anos. Anthony assinou por cinco.

Quando esses três caça-níqueis all-star se recusaram a abrir com os New York Knicks como agentes livres em 2010, Anthony rapidamente fez seu caminho para se tornar o rosto da franquia Knicks.

Clientes gratuitos ao mesmo tempo Em 2014, quando James voltou para sua casa em Cleveland, Anthony decidiu ficar com os Knicks. James, que havia garantido um desconto com Heat para ajudar a construir a lista, decidiu que só assinaria contratos com prazo máximo de um ano. Em vez disso, Anthony assinou outro contrato de cinco anos com os Knicks e levou um desconto para ajudar a equipe a aumentar o plantel.

Apropriadamente, no primeiro jogo de James pelo time de Cleveland, ele enfrentou Anthony e os Knicks. Mais uma vez, Anthony superou James, marcando 25 pontos e levando o Knicks a uma vitória surpreendente.

Embora James fosse o indiscutível Rei da Conferência Leste, estando no meio de sua sequência de oito finais consecutivas, Anthony nunca parou de tentar vencer James. Juntar-se a ele era a última coisa em sua mente.

“Eu estava seguindo meu próprio caminho”, disse Anthony, “ele estava sozinho.” “Situações diferentes, circunstâncias diferentes.”

A amizade deles floresceu de qualquer maneira. Eles jogaram cinco verões com a equipe dos EUA e ganharam duas medalhas de ouro olímpicas. As mesas de jantar começaram a exibir garrafas de vinho caras e raras. Em 2015, um ano depois de mais uma vez perderem a chance de jogar juntos, eles embarcaram em um famoso cruzeiro de iate nas Bahamas, onde posaram para o que se tornaria a imagem de um lendário banana boat. Naquela viagem, ele salvou James Anthony de se afogar quando foi arrastado para longe quando as correntes mudaram sobre ele.

Tiago disse sobre aquele momento indelével em suas vidas: “Pela graça de Deus e pela força e sem medo da água, fui capaz de ajudá-lo a voltar para o barco”. “A única coisa em minha mente na época era: ‘Coloque meu irmão de volta no barco.

“LeBron saltou do barco como se fosse McGyver”, disse Anthony no ano passado em uma conversa com Wade.

Carmelo Anthony venceu oito de seus primeiros dez encontros contra LeBron James. Ken Blaze / USA Today Sports

No entanto, muito pouco foi indicado que James e Anthony seriam companheiros de equipe. Em 2016, James deu uma entrevista ao Bleacher Report, dizendo que espera jogar com Anthony (e Chris Paul) Um dia, um comentário que definitivamente causou algumas ondas, sugerindo que James poderia estar planejando seu próximo grande time com seus novos amigos super-heróis. Foi uma notícia deliciosa, mas parece estar ainda mais na mente de James do que na de Anthony.

Alguns anos depois, outra janela se abriu. No verão de 2019, após Anthony ter ficado fora da NBA por meses após sua liberação do Houston Rockets, houve uma discussão sobre sua adição ao Lakers. Mas eles apenas negociaram Anthony DavisE jogar com o Lakers provavelmente significa que Anthony sairá do banco.

Fontes disseram que, embora ele tivesse cumprido o desejo de longa data de James de interpretar seu namorado, Anthony não estava pronto para o papel. Anthony ainda se vê como alguém que começou na frente de James, não alguém que saiu do banco por ele. Obrigado – mas não, obrigado.

“Não importa se eu estava jogando em Denver, Nova York, não importa onde eu estava e onde quer que fosse, essa conexão sempre esteve lá”, disse Anthony. “As conversas sempre aconteceram. Já houve conversas antes. Sinceramente, não acho que ele estava pronto e não acho que eu estava pronto nos momentos em que poderia ter acontecido.”

James, é claro, avançou para 10 finais e ganhou quatro delas junto com quatro prêmios de MVP. Anthony, por sua vez, fez apenas uma viagem para as finais da conferência. Eles se enfrentaram apenas uma vez nos playoffs, em 2012, com James e Heat vencendo facilmente a série do primeiro turno por 4-1 contra Anthony Nix. Anthony seria o número um na cédula do Hall of Fame, como James, mas Magic-Bird … nunca foi.

Mas as estrelas começaram a se alinhar de uma nova maneira no ano passado. Pela primeira vez em sua carreira, Anthony aceitou o papel de reserva depois de um ano como um novato em Portland. Ele ajustou seu jogo para se concentrar em pegar balas ao invés de registrar a solidão que ele preferiu por uma década. E quando James ligou neste verão depois Russell WestbrookA troca com o Los Angeles abriu a necessidade de um tiro no banco para o Lakers, e finalmente havia um cenário que fazia sentido para Anthony.

“Estamos aqui agora”, disse Anthony. “Tempo é tudo.”

Eles aceitam totalmente o momento. Eles saíram juntos em Las Vegas para ensaios casuais. Eles se sentaram em suítes juntos no Los Angeles Rams Games. E em breve haverá eventos de alto nível para comemorar. James provavelmente conseguiu um passe para Anthony para uma cesta de três pontos no canto, o que é bom neste momento de suas carreiras.

“Não se trata apenas de basquete, é diferente”, disse Anthony. “É um sentimento diferente, é um sentimento diferente que temos. É uma conexão diferente.” “Mesma jornada com alguém como LeBron, você não poderia escrever melhor do que isso.”

