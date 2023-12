Comité Contra a Tortura: Portugal deve estabelecer um sistema eficaz para investigar a má conduta policial

Em um novo Relatório O Comité para a Prevenção da Tortura (CPT) do Conselho da Europa Reitera a necessidade de as autoridades portuguesas estabelecerem um sistema de investigação eficaz e não enganoso Má conduta policialUm problema recorrente no país ao longo dos anos (ver Sumário executivo do relatório).

O relatório contém as conclusões da recente visita do CPT ao país, de 23 de maio a 3 de junho de 2022. A visita teve como principal objectivo examinar o tratamento dispensado às pessoas detidas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e pela Guarda Nacional Republicana. (GNR) e avaliar mais uma vez a eficácia das investigações às denúncias de má conduta policial. A visita pretende ainda analisar a situação das mulheres presas e o tratamento dos pacientes atendidos na Clínica Psiquiátrica do Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Piso e na Unidade Forense do Hospital Magalhães Lemos, no Porto.

A CPT constatou que os maus-tratos infligidos a pessoas capturadas por agentes da PSP e da GNR ainda eram uma prática frequente. Os supostos maus-tratos consistiam principalmente em tapas, socos, espancamentos e chutes no corpo após a pessoa ter sido contida. No seu relatório, o CPT apela às autoridades portuguesas para que intensifiquem os seus esforços para erradicar a má conduta policial.

Na sua resposta, as autoridades portuguesas fornecem informações sobre as medidas tomadas para implementar as recomendações do CPT. Relatório CPT e o A resposta das autoridades portuguesas Tornado público a pedido do Governo Português.