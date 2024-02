Cinco momentos-chave na London Fashion Week

Não é comum ver calças quentes, espartilhos, mamilos e carne nua em locais de culto tradicionais, mas Dilara Fendikoglu não é exatamente sua marca tradicional. Depois que seu programa foi cancelado na temporada passada devido a problemas de dinheiro, a Sra. Fendikoglu fez um retorno triunfante e sexualmente carregado na noite de domingo com um set que atacou a masculinidade tóxica.

“Esta é a declaração de uma ordem mundial nascida de um vórtice implacável de energia feminina; “Trazendo vida a um novo mundo por meio de rituais coletivos”, disse ela em suas notas do programa sobre ternos corporativos e camisas desconstruídas com macacões vazados, recortes de PVC, macacões com detalhes prateados e um vestido de coquetel de penas brancas. “Esta é a percepção do mundo que sei que pode corrigir a nossa percepção.”

A Sra. Fendikoglu estava em busca de novos começos. Mas com seu desfile, batizado de The Wake, Simone Rocha completou o capítulo final de um tríptico que começou na temporada passada com Dress Rehearsal e continuou no mês passado com Parade, sua coleção de alta costura com tema nupcial para Jean Paul Gaultier. Apresentada na noite de sábado na Igreja de São Bartolomeu, o Grande, do século XII, a coleção foi inspirada nas roupas de luto usadas pela Rainha Vitória após a morte de seu marido, o Príncipe Albert.

Os espartilhos brilhavam com enfeites de cristal, enquanto xales de pele sintética eram colocados nos ombros e as costas eram cobertas com fios transparentes de costura de organza. As modelos – algumas das quais tinham flores silvestres recortadas desenhadas nas sobrancelhas – seguravam bolsas com peluches em formato de cordeiros e usavam os Crocs cravejados de strass que ficaram famosos por Rocha. O diabo estava nos detalhes.