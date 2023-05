Cientistas revelaram que a Terra tem uma nova “lua” – e está aqui para ficar por pelo menos 1.500 anos

Um novo estudo revela que a Terra tem uma lua nova – ou pelo menos uma meia-lua.

Uma quase-lua é uma rocha espacial que orbita a Terra, mas está gravitacionalmente ligada ao Sol.

Este quasar, chamado 2023 FW13, foi descoberto por especialistas usando o telescópio Pan-STARRS no topo do vulcão Haleakala, no Havaí, e é um dos poucos quasares conhecidos.

Especialistas acreditam que o antigo companheiro cósmico está em torno da Terra desde 100 aC e continuará a orbitar nosso planeta por pelo menos mais 1.500 anos, até 3.700 dC.

Felizmente, acredita-se que 2023 FW13 ou uma quase-lua semelhante chamada 469219 Kamoʻoalewa represente qualquer perigo para as pessoas na Terra.

Astrônomos descobriram uma nova “lua próxima” – uma rocha espacial que orbita a Terra, mas está gravitacionalmente ligada ao Sol. Vários candidatos para a segunda lua da Terra foram propostos, mas nenhum foi confirmado

O que são quase-satélites? 2023 FW13 é uma quase-lua – uma subclasse de asteróides próximos da Terra que orbitam o Sol, mas permanecem perto da Terra. As quase-luas seguem órbitas elípticas (não perfeitamente circulares) ao redor do Sol muito semelhantes às da Terra. Freqüentemente, eles parecem orbitar a Terra, como a Lua, mas, na realidade, permanecem gravitacionalmente ligados ao Sol e não à Terra.

Quase-luas, também conhecidas como “quase-satélites”, muitas vezes parecem orbitar nosso planeta como um satélite natural (conhecido como “Luna”).

Mas eles recebem o prefixo “semi” porque estão gravitacionalmente ligados ao Sol e não à Terra, e não o contrário, como é o caso de Luna.

2023 FW13 difere da nossa Lua porque orbita bem fora da “ridgeball” da Terra, a região ao redor de um corpo planetário onde sua gravidade é a força dominante que atrai os satélites.

O raio da esfera do monte da Terra é de 932.000 milhas (1,5 milhão de km), enquanto o raio de 2023 FW13 da Terra é um pouco maior – cerca de 1,6 milhão de milhas.

“A dimensão do anel – cerca de 0,18 unidades astronômicas de raio – é tão grande que a Terra não desempenha nenhum papel fundamental em seu movimento”, disse Alan Harris, investigador sênior do Space Science Institute em Boulder, Colorado. céu e telescópio.

“[2023 FW13 is] Não está de forma alguma conectado à Terra, exceto por acaso.

Diagrama esquemático de uma órbita quase-satélite geral. O satélite orbita o Sol e o planeta próximo – mas está gravitacionalmente ligado ao Sol, não ao planeta

Um simulador online mostrando a órbita de 2023 FW13 em relação ao satélite, ao sol e outros planetas do sistema solar

Foi descoberto usando o telescópio Pan-STARRS, localizado no topo de Haleakala, um vulcão extinto na ilha havaiana de Maui.

2023 FW13 foi detectado pela primeira vez em 28 de março pelo PanSTARRS antes de sua existência ser confirmada por vários outros telescópios.

Após a confirmação, era o 2023 FW13 incluído pelo Minor Planet Center da União Astronômica Internacional (IAU).

Embora o tamanho de 2023 FW13 seja incerto, o especialista em asteróides Richard Penzel estima que tenha entre 10 e 15 metros de diâmetro.

Esta é apenas uma pequena fração do diâmetro da nossa Lua, que é de 2.159 milhas (embora a Lua seja classificada como tal por causa de suas características orbitais e não de seu tamanho).

A órbita de 2023 FW13 em torno do Sol leva aproximadamente o mesmo tempo que a da Terra – 365,42 dias (1,0005 anos terrestres).

À medida que circunda a Terra em sua jornada orbital, essa órbita é tão alongada que chega a meio caminho de Marte e a meio caminho de Vênus.

a terra tem Muitos companheiros cósmicos conhecidosMuitos deles são quase-satélites, embora 2023 FW13 mostre que mais provavelmente serão descobertos.

Quase-satélites tendem a seguir uma trajetória “estável” ao redor da Terra por mais de algumas décadas antes de finalmente deixar a órbita do planeta.

O 2023 FW13 é especial porque estará na mesma condição por séculos e permanecerá assim “nos próximos séculos”. Astrônomo amador Tony Dunn.

Kamo’oalewa, cujo nome se refere a descendentes que viajam sozinhos, foi descoberto pelo telescópio PanSTARRS no Havaí em 2016. Sua órbita em relação à Terra e ao sol é fotografada

que simulação on-line Criado por Dunn mostrando a órbita de 2023 FW13 em relação à Lua, ao Sol e aos outros planetas do Sistema Solar.

Outro quase-satélite popular conhecido como 469219 Kamoʻoalewa ou 2016 HO3 foi descoberto pelo PanSTARRS em abril de 2016.

469219 Kamoʻoalewa, que tem 330 pés de diâmetro, permanecerá nesta órbita por cerca de 300 anos no futuro, de acordo com Renu Malhotra, especialista da Universidade do Arizona.

Malhotra foi o autor de um estudo recente que descobriu que 469.219 Kamoʻoalewa poderia ser uma parte antiga de nossa lua.

A análise da luz refletida da rocha espacial sugeriu que ela era feita do mesmo material que os minerais encontrados nas rochas lunares das missões Apollo da NASA.