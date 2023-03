Cientistas podem ter encontrado um “buraco negro supermassivo” com a massa de 30 bilhões de sóis

Os cientistas podem ter localizado um buraco negro supermassivo com uma massa de 30 bilhões de vezes a massa do nosso Sol escondido em uma imagem tirada pelo Telescópio Espacial Hubble.

Os buracos negros nascem quando estrelas massivas com várias vezes o tamanho do nosso Sol ficam sem combustível e colapsam sobre si mesmas de uma maneira incrível. A singularidade resultante é incrivelmente densa e possui uma atração gravitacional tão forte que nem a luz consegue escapar.

Os astrônomos que tentam desvendar os segredos dessas singularidades vorazes devem lidar com um problema cosmológico único: como você entende algo que não pode ver fisicamente?

Quer saber como temos # astrônomos incluído @jwnightingale22 Usando lentes gravitacionais para descobrir um buraco negro pesando 30 bilhões de vezes a massa do nosso Sol? Confira nosso vídeo de demonstração aqui 👉 https://t.co/1e96uYXH5t#DUInspire – Universidade de Durham (@durham_uni) 30 de março de 2023

Como o nome sugere, os buracos negros não emitem luz própria e não possuem superfícies convencionais que possam ser refletidas por uma fonte de luz próxima. No entanto, os cientistas ainda podem lançar luz (trocadilho intencional) sobre a natureza dos buracos negros, estudando como eles afetam o universo circundante.

Por exemplo, a alimentação de buracos negros puxa material de nuvens, planetas e estrelas próximos, que se tornam extremamente quentes à medida que se aproximam do horizonte de eventos, emitindo luz visível, raios-X e outras formas de radiação.

Por causa disso, os buracos negros que se alimentam são relativamente fáceis de ver e entender. Por outro lado, os buracos negros que não consomem massa ativamente são extremamente difíceis de detectar.

Em um novo estudo, os cientistas conseguiram descobrir a existência de um buraco negro oculto de Leviatã, resolvendo o mistério por trás da criação de um arco de luz. Em uma imagem do Telescópio Espacial Hubble.

Galeria de Buracos Negros da NASA

A estranha curva na imagem do Hubble – que pode ser vista no vídeo de demonstração incorporado acima – foi criada por um fenômeno conhecido como lente gravitacional, no qual o impacto de um objeto maciço distorce o caminho da luz que viaja em direção à Terra a partir de uma luz de fundo distante fonte. , como a galáxia.

Uma equipe de cientistas executou uma série de simulações de supercomputadores Tente determinar a fonte da lente capturou a imagem. Cada recriação explora como a presença de buracos negros de massas variadas incorporados em uma galáxia em primeiro plano pode fazer com que a luz da distante galáxia de fundo seja dobrada de maneiras diferentes.

A equipe descobriu que poderia recriar as lentes únicas vistas na imagem do Hubble inserindo na simulação um monstruoso buraco negro que, embutido no coração da galáxia mais próxima, tem uma massa equivalente a 30 bilhões de sóis.

Se a singularidade realmente existir como sugerem as simulações, seria “uma das maiores massas de buracos negros já medidas e a qualificaria como um buraco negro supermassivo”, de acordo com o novo artigo. Publicado em avisos mensais da Royal Astronomical Society. No entanto, os autores também observam que mais investigações serão necessárias para “tirar conclusões firmes”.

Os cientistas esperam que sua pesquisa leve a uma compreensão mais profunda dos buracos negros supermassivos que se escondem no coração de todas as grandes galáxias.

Anthony é um colaborador freelance que cobre notícias sobre ciência e videogames para a IGN. Ele tem mais de oito anos de experiência cobrindo desenvolvimentos inovadores em vários campos científicos e não há tempo para enganá-lo. Siga-o no Twitter @BeardConGamer

Crédito da imagem: NASA, ESA, D. Coe, J. Anderson e R. van der Marel (STScI)