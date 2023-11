Cientistas da UE dizem que este ano é “quase certo” que será o mais quente em 125 mil anos

BRUXELAS (Reuters) – Cientistas da União Europeia disseram nesta quarta-feira que é quase certo que este ano será o mais quente em 125 mil anos, depois que dados mostraram que o mês passado foi o outubro mais quente do mundo durante esse período.

O Serviço de Mudanças Climáticas Copernicus (C3S) da União Europeia disse no mês passado que quebrou o recorde de temperatura de outubro anterior, estabelecido em 2019, por uma margem enorme.

“O recorde foi quebrado em 0,4 graus Celsius, o que é uma margem significativa”, disse Samantha Burgess, vice-diretora do C3S, que descreveu a anomalia de temperatura de outubro como “extremamente extrema”.

O calor surge como resultado das contínuas emissões de gases com efeito de estufa resultantes da actividade humana, além do surgimento do padrão climático El Niño este ano, que está a causar o aumento da temperatura das águas superficiais no leste do Oceano Pacífico.

Globalmente, a temperatura média do ar à superfície em Outubro foi 1,7°C mais quente do que no mesmo mês no período de 1850 a 1900, que Copérnico define como o período pré-industrial.

O recorde de outubro significa que 2023 é agora “quase certo” que será o ano mais quente já registado, afirmou o C3S num comunicado. O recorde anterior foi de 2016, outro ano de El Niño.

O conjunto de dados do Copernicus remonta a 1940. “Quando combinamos os nossos dados com os do IPCC, podemos dizer que este é o ano mais quente dos últimos 125 mil anos”, disse Burgess.

[1/4]Uma mulher caminha para buscar água em uma bomba manual próxima com um bebedouro na cabeça, durante uma onda de calor, nos arredores de Jacobabad, Paquistão, 16 de maio de 2022. REUTERS/Akhtar Soomro/Foto de arquivo Obtenção de direitos de licenciamento READ Atualizações ao vivo: Rússia invade a Ucrânia

Os dados de longo prazo do IPCC da ONU incluem leituras de fontes como núcleos de gelo, anéis de árvores e sedimentos de coral.

A única outra vez em que outubro quebrou o recorde de temperatura por uma margem tão grande foi em setembro de 2023.

“Setembro realmente nos surpreendeu. Então, depois do mês passado, é difícil dizer se estamos em uma nova situação climática. Mas agora os recordes continuam caindo e isso me surpreende menos do que há um mês”, disse Burgess.

“A maioria dos anos de El Niño são agora recordes, porque o aquecimento global adicional causado pelo El Niño contribui para o declínio contínuo do aquecimento global causado pelo homem”, disse Michael Mann, cientista climático da Universidade da Pensilvânia.

As alterações climáticas estão a alimentar eventos extremos cada vez mais destrutivos. Este ano, isso incluiu inundações que mataram milhares de pessoas na Líbia, ondas de calor extremas na América do Sul e a pior época de incêndios florestais alguma vez registada no Canadá.

“Não devemos permitir que as inundações devastadoras, os incêndios florestais, as tempestades e as ondas de calor que vimos este ano se tornem o novo normal”, disse Piers Forster, cientista climático da Universidade de Leeds.

E acrescentou: “Ao reduzir rapidamente as emissões de gases com efeito de estufa durante a próxima década, poderemos reduzir para metade a taxa de aumento da temperatura”.

Embora os países estabeleçam metas cada vez mais ambiciosas para reduzir gradualmente as emissões, isso ainda não aconteceu. As emissões globais de dióxido de carbono atingem um nível recorde em 2022.

Relatado por Kate Abnett. Editado por Jan Harvey READ Dezenas de ucranianos são encontrados em túmulo perto de Kiev enquanto batalha se aproxima no leste

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.