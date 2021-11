Cientistas ampliam e corrigem o clima icônico de ‘taco de hóquei’

O termo clima de “taco de hóquei” refere-se à reconstrução das temperaturas nos últimos 1.000 anos. Os dados mostram temperaturas planas acima milênio passado, como o cabo de um taco de hóquei, termina com uma “lâmina” de temperaturas que aumentam rapidamente desde a Revolução Industrial. A ideia apareceu pela primeira vez em um arquivo papel Escrito por Michael Mann e Raymond Bradley da University of Massachusetts e Malcolm Hughes da University of Arizona. O trabalho ficou famoso depois que apareceu em um relatório climático das Nações Unidas, após o qual se tornou o foco da negação do clima, o pirataE difamaçãoe desinformação, que foram todos representados em um drama recente da BBC TV intitulado “o truque. “

Hoje, em um artigo de pesquisa publicado pela revista Nature, os cientistas mostram que o “cabo” do “taco de hóquei” remonta a 9.500 anos, enquanto sua “lâmina” é mais longa – a última década foi 1,5 graus Celsius mais alta que a temperatura média no último ano 11.700 anos. “É provável que a mudança de temperatura global causada pelo homem no século passado tenha sido mais rápida do que qualquer mudança nos últimos 24.000 anos”, disse o autor principal, Dr. Matt Othman, da Universidade do Arizona.

Meça a temperatura de tempos antes dos termômetros

Para às vezes medir temperaturas muito antes da invenção dos termômetros, os cientistas tiveram que usar agentes indiretos. Para o novo estudo, os cientistas examinaram cuidadosamente mais de 500 registros proxy de oceanos ao redor do mundo. Os dados mostram os restos fossilizados de plâncton e micróbios nos sedimentos onde a idade da datação é conhecida como radiocarbono.

Os pesquisadores então usaram métodos estatísticos para calcular as temperaturas da superfície do mar a partir das propriedades químicas desses restos. A co-autora, Dra. Jessica Tierney, da University of Arizona e chefe do laboratório em que esta pesquisa foi conduzida, explicou.

Os pesquisadores combinaram temperaturas alternativas com simulações de modelos climáticos para calcular a distribuição geográfica imperfeita dos dados e verificaram seus resultados com registros independentes, como gelo perfurado em regiões polares e estalagmites em cavernas.

resolver um quebra-cabeça

O trabalho dos pesquisadores permitiu que eles produzissem mapas e gráficos das temperaturas globais conforme a Terra emergia da última Idade do Gelo, fornecendo fatias de tempo de 200 anos, remontando a 24.000 anos.

Os autores descobriram que a Idade do Gelo foi 7 ° C mais fria do que a era pré-industrial e menos de 1 grau Celsius mais fria do que a era pré-industrial. estimativa anterior Eu mostrei. O aquecimento começou 16.900 anos atrás, e 11.000 anos atrás, a Terra tinha um clima “interglacial” relativamente quente. Esses resultados melhoram os detalhes, mas correspondem ao esboço geral revelado em trabalhos anteriores.

Mas, ao contrário de estudos anteriores, o novo trabalho mostra que antes do aquecimento atual, havia um aquecimento lento e duradouro de 0,5 ° C que começou há 9.500 anos. Também mostra que o “botão” “taco de hóquei” do clima é reto, enquanto em Estudos anteriores, a “alça” fica deformada, com aquecimento precoce seguido de resfriamento pré-industrial.

As novas descobertas resolvem a disputa entre modelos climáticos (que simulam aquecimento) e estudos alternativos (que mostram resfriamento). O problema ficou conhecido como “quebra-cabeça da temperatura do Holoceno”.

Dra. Samantha Buffa, da San Diego State University Publicados As reconstruções de temperatura para o mesmo período foram aprovadas no início deste ano, dizendo: “As duas reconstruções não mostram evidências de um período quente no início do Holoceno.” Ela observou que seu trabalho usou uma abordagem totalmente diferente, então o fato de sua pesquisa ter chegado à mesma conclusão da equipe de Tierney “não deixa dúvidas de que o Holoceno foi um período de aquecimento a longo prazo”, disse ela.