Christina Applegate forma uma amizade improvável com a estrela de reality show BELOW DECK em meio a sua batalha brutal contra a esclerose múltipla

Por Julie Anne Trainor para Dailymail.Com





A estrela do popular reality show Below Deck revelou como formou uma amizade surpreendente com a atriz de Hollywood Christina Applegate depois que esta a procurou nas redes sociais.

Christina, 52 anos, certa vez se descreveu como uma “fã geek” da amada série de TV Bravo, que narra a vida dos tripulantes que trabalham e vivem a bordo de um iate de luxo durante a temporada de fretamento.

Durante uma entrevista de dezembro de 2022 no The Kelly Clarkson Show, a estrela de Married… with Children admitiu que “entrou nas mensagens diretas de alguns membros da equipe” e disse que eles eram seus “amigos” – e agora um desses membros da equipe se abriu sobre a amizade deles com a atriz premiada.

Falando exclusivamente ao DailyMail.com, Daisy Kelleher revelou como Christina tem sido “extremamente favorável” e até se abriu com o apresentador principal sobre suas dificuldades de saúde desde que foi diagnosticada com esclerose múltipla, três anos atrás.

A estrela do reality show 'Below Deck' revelou como formou uma amizade surpreendente com a atriz de Hollywood Christina Applegate.

Christina, retratada aqui no Emmy Awards em janeiro, descreveu-se anteriormente como uma “fã geek” de Below Deck

Daisy Kelleher, retratada aqui em janeiro, confirmou que Christina a “estendeu a mão” via Instagram e lhe ofereceu “enorme apoio”.

Quando perguntaram a Daisy, 36, como sua vida mudou desde que ingressou no Below Deck em 2014, ela respondeu: “Não mudou drasticamente, mas houve pequenas coisas e definitivamente tive celebridades me procurando, o que é muito bom.” Surrealismo.

“Eu tive Christina Applegate.” Ela é uma grande fã do Bravo, me procurou no Instagram e tem me apoiado muito. Ela disse: “Oi, Daisy”, e fizemos FaceTimed e outras coisas – ela é tão gentil.

Daisy confirmou que a mãe da criança ligou para ela pessoalmente e continuou: “Ela me apoiou muito com tanta coisa acontecendo e acabamos de conversar sobre tudo”.

“Conversamos sobre o que ela estava passando porque obviamente ela tem esclerose múltipla, então estávamos conversando sobre o que ela estava passando e o que eu passei e, honestamente, conversamos [to each other] Como dois amigos.

Daisy explicou que não tem certeza sobre a saúde de Christina no momento, mas revelou que tem sido uma “luta” para a atriz de Dead To Me – e ela espera passar algum tempo com ela pessoalmente um dia.

“Espero que nos encontremos”, disse Daisy. “Ela mora em Los Angeles e eu estou em Los Angeles o tempo todo, mas ela está ocupada com a família e sei que ela está indo com calma, economizando toda a sua energia para a esclerose múltipla, mas espero que possamos arranjar tempo.” '

Christina falou pela primeira vez sobre seu diagnóstico de esclerose múltipla em agosto de 2021 – dez anos depois de ter sido submetida a uma mastectomia dupla para tratar o câncer de mama.

A atriz decidiu partilhar a notícia com os fãs no Twitter – agora conhecido como X – e revelou que descobriu “há alguns meses” que tinha uma doença autoimune, que afeta o sistema nervoso central.

Durante uma aparição em dezembro de 2022 no The Kelly Clarkson Show, Christina revelou que ela havia ficado com algumas das estrelas do Below Deck.

Christina ficou emocionada quando Kelly Clarkson a surpreendeu com uma mensagem de apoio do Capitão Lee do Below Deck

Daisy, agora com 36 anos, juntou-se ao elenco de Below Deck da Bravo durante sua segunda temporada em 2014.

“Olá amigos. Há alguns meses fui diagnosticada com esclerose múltipla. Tem sido uma jornada estranha. Mas tive muito apoio de pessoas que conheço que também sofrem da doença”, escreveu ela.

Tem sido um caminho difícil. Mas como todos sabemos, o caminho continua. A menos que alguma merda o tenha impedido.

Ela continuou: “Como disse um de meus amigos com esclerose múltipla: 'Acordamos e tomamos as medidas indicadas'. E é isso que eu faço. Agora peço privacidade. Enquanto passo por isso. Obrigada.”

Desde então, Christina tem sido surpreendentemente honesta sobre como a esclerose múltipla afetou sua vida diária e, em maio de 2023, ela disse Galeria de vaidade Ela não consegue mais descer as escadas sozinha e tem “medo” de tomar banho.

“Com a esclerose múltipla, nunca é um dia bom. Você só tem dias ruins. As pessoas dizem: 'Bem, por que você não toma banho com mais frequência?'” “Bem, porque tomar banho é assustador”, disse Christina.

“Você pode cair, pode escorregar, suas pernas podem dobrar. Principalmente porque tenho um chuveiro de vidro. É assustador para mim entrar lá. Há algumas coisas que as pessoas consideram certas em suas vidas e que eu considerava certas.”

“Descer as escadas e carregar coisas – você não pode mais fazer isso. É nojento. Ainda posso dirigir meu carro por curtas distâncias. Posso conseguir comida para meu bebê. Subir, nunca descer.”

Christina também revelou que mantinha o contato com outras pessoas ao mínimo porque era imunocomprometida e, para manter o sistema nervoso sob controle, gostava de manter sua vida o mais “calma e calma possível”.

A atriz de Hollywood fez uma aparição emocionante no Emmy Awards de 2024 em janeiro ao lado de Anthony Anderson

Christina foi aplaudida de pé ao atravessar o palco na cerimônia usando uma bengala

Christina, retratada aqui com sua co-estrela de Dead To Me, Linda Cardellini, recusou-se a assistir ao show porque estava muito chateada com sua aparência.

Sobre receber visitantes, ela disse: “É cansativo”. Imagine estar no meio de uma multidão e como isso é barulhento. É 5.000 vezes maior para qualquer pessoa com lesões cerebrais.

Os fãs ficaram agradavelmente surpresos quando Christina apareceu no 2024 Emmy Awards em Los Angeles no mês passado, sendo aplaudida de pé quando subiu ao palco para entregar o prêmio de Atriz Coadjuvante em Série de Comédia.

“Muito obrigada”, disse Christina, que se apoiou em sua bengala enquanto era acompanhada ao palco pelo apresentador Anthony Anderson. Oh meu Deus, você está me desonrando completamente ao se levantar. decente.'

Ela então brincou dizendo que seu corpo “não era Ozempic”.

A atriz compartilhou anteriormente que ganhou 40 quilos após o diagnóstico devido à “inatividade e medicamentos”.

“Eu não parecia eu mesma, não me sentia eu mesma”, disse ela.

Christina teve que filmar sua comédia de humor negro, Dead To Me, na Netflix, embora seu corpo estivesse mudando. Ela ficou tão chateada com sua aparência que revelou que se recusou a assistir ao show.

“Em algum momento, consegui me distanciar do meu ego e percebi que era uma bela peça de televisão”, disse ela.

“Todas as cenas em que não participei foram tão divertidas de ver e vivenciar pela primeira vez.”