Centenas de pessoas ficaram feridas na Tough Mudder Race na Bay Area

Autoridades do condado de Sonoma emitiram um alerta de saúde na quarta-feira, depois que centenas de pessoas que competiram na pista de obstáculos Tough Mudder no Sonoma Raceway no fim de semana passado desenvolveram uma erupção na pele com furúnculos, febre e dores musculares, bem como outros problemas de saúde, incluindo náuseas e vômitos, sob a idade de 24 anos. horas após o evento ter ocorrido.

O evento popular exige que os participantes se abaixem e escalem na lama e na água lamacenta que chega até a cintura. Essa exposição é a forma como as autoridades de saúde suspeitam que as pessoas possam ter contraído a doença.

“A maioria das pessoas afetadas apresenta erupção cutânea pustulosa, febre, mialgia e dor de cabeça”, afirma o Boletim de Saúde do Condado de Sonoma. “Esses sintomas podem indicar uma doença simples chamada coceira do nadador, mas também podem indicar uma infecção por estafilococos ou outra infecção bacteriana mais grave, como Aeromonas”.

Os pneumomas podem se espalhar através de cursos de água e solo contaminados, de acordo com A Estádio Da Sociedade de Doenças Infecciosas da América. As autoridades do condado de Sonoma instaram os participantes com sintomas a consultar um médico ou prestador de serviços de emergência imediatamente.

A notícia chega depois que uma torrente de reportagens foi compartilhada no site Subreddit do Mudder difícilAlguns participantes alegaram que tiveram que passar a noite no pronto-socorro depois de perceberem que sua pele estava coberta de bolhas cheias de pus. A participante Nicole Villagran, que apresentou sintomas semelhantes aos da gripe, com vergões vermelhos aparecendo em seus braços e pernas, ABC7 disse Houve alguns momentos durante a corrida em que ela sentiu o cheiro de esterco de vaca e não conseguiu superar alguns obstáculos.

“6/6 do meu grupo sofrem de inchaços e espinhas”, escreveu o usuário do Reddit GenxDHMTB em uma página. tópicos. “Três de nós tiveram febre, 3 foram para o pronto-socorro. [I’m a] “O que não mata você meio que o torna mais forte, mas enviar deliberadamente as pessoas para chafurdar em excrementos de vaca é um desleixo para mim.”

ARQUIVO: Os competidores participam da pista de obstáculos Tough Mudder em Sonoma em 28 de agosto de 2022. Tough Mudder é uma série de eventos de resistência onde os participantes tentam pistas de obstáculos de 3-6-9 milhas com encostas íngremes, obstáculos de água e estilo militar. Obstáculos que testam a resistência, a aptidão, a força, a resistência e a coragem mental de um indivíduo. Agência Anadolu/Agência Anadolu via Getty Images

Um porta-voz do Tough Mudder não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do SFGATE, mas os Redditors disseram que o Tough Mudder Sonoma entrou em contato com os participantes e os incentivou a procurar atendimento médico. “Queremos que você saiba que a saúde e a segurança da comunidade Tough Mudder são sempre nossa principal prioridade e, portanto, estamos tomando todas as medidas necessárias para investigar completamente o assunto”, dizia o comunicado.

Um porta-voz do condado de Sonoma não estava imediatamente disponível para comentar. Porta-voz do condado Matt Brown Dizer A NBC Bay Area recebeu sete casos confirmados de Aeromonas na tarde de quinta-feira. O condado disse que pelo menos 22 pessoas relataram sintomas em geral. De acordo com KTVUMas o co-apresentador Chris Palakos disse à estação de notícias que acredita que muito mais pessoas foram infectadas e ainda não foram documentadas.

“Já ouvi falar de pelo menos 350 [people] “Em um tópico de e-mail do qual eu mesmo participei”, disse Palakos, observando que “qualquer parte do meu corpo que toca o chão tem manchas vermelhas”.

As autoridades disseram que o período de incubação das infecções variou de 24 a 48 horas. As pessoas são incentivadas a entrar em contato com a Saúde Pública do Condado de Sonoma para obter mais informações pelo telefone 707-565-4567.