Build at ICP – o primeiro ICP Hackathon em Portugal!

Lisboa, Portugal, fev. 20, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – O Build On ICP Hackathon, Organizado Ondas3 O ICP Hub Portugal é o hackathon inaugural do ICP na região. Durante uma semana, o Hackathon se concentrará em fomentar novos talentos no protocolo IC e fornecer uma plataforma para que eles apresentem seu trabalho e contribuam para o ecossistema.

Build on ICP é um hackathon aberto, sem trilhas ou temas pré-especificados para os participantes aderirem – a única condição é que as ideias sejam novas para o ecossistema! Como a maioria dos hackathons, o Build on ICP é uma ótima maneira de apresentar seu trabalho aos fundadores e investidores líderes do setor.

Por ser o primeiro hackathon da região, as vagas serão limitadas e as inscrições serão abertas a partir de 7 de fevereiro de 2024 e vão até 8 de março de 2024. Todas as inscrições deverão ser aprovadas até o dia 10 e o hacking ocorrerá a partir do dia 11. Até 17 de março de 2024, iniciando com sessões online e suporte durante a semana de 11 a 14 de março e terminando com um último fim de semana de hacking no escritório do ICP em Lisboa de 15 a 17. Dia 18 é um dia de demonstração e recompensas.

Conjunto de prêmios e recompensas

Os participantes podem esperar um pacote de recompensas saudável, com mais de 20.000€ em prémios em disputa. ICP – Os vencedores da primeira construção em Portugal receberão prémios que vão desde estratégias completas de Go-to-Market até prémios stablecoin, com a possibilidade adicional de subvenções da Fundação DFINITY.

O prêmio foi criado pensando no suporte pós-hackathon para ajudar os construtores a levar seus projetos ao mercado, financiar o desenvolvimento e se conectar com as pessoas certas.

Para saber mais sobre os critérios de julgamento, premiação e oportunidades pós-hackathon, visite a página de informações do Build On ICP.

O que é ICP e Waves3 Hub?

O Internet Computer Protocol (ICP) é uma rede blockchain que forma a próxima geração de arquitetura e infraestrutura de TI. Fundado pela Fundação DFINITY, o ICP capacita construtores e desenvolvedores com as ferramentas necessárias para construir uma infraestrutura digital inclusiva e descentralizada, sem medo de organizações centralizadas – uma Internet aberta onde todos podem contribuir.

Waves3 Hub Portugal é uma das mais recentes adições à comunidade global de desenvolvedores do ICP, liderada pelo fundador e CEO da Lunar Strategy, Tim Halldorsson. Sua missão é ajudar construtores e desenvolvedores a dar vida às suas ideias usando o protocolo IC. De eventos de networking e workshops de construtores a hackathons e outras atividades, a Waves3 tem como objetivo construir uma comunidade de fundadores e construtores com ideias semelhantes e com visão de futuro e apoiá-los na contribuição para uma Internet aberta e autônoma.

Detalhes de elegibilidade