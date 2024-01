Brandon Aiyuk espera que Deebo Samuel jogue no 49ers vs. Lions NFC – NBC Sports Bay Area e Califórnia

SANTA CLARA – Deebo Samuel, que está lidando com uma lesão no ombro esquerdo, deu alguns sinais encorajadores na quarta-feira em seu progresso para retornar à ação esta semana.

O wide receiver não participou do treino dos 49ers na quarta-feira, mas suas chances de jogar o jogo do campeonato da NFC parecem estar indo em uma direção positiva.

Com a bola de futebol debaixo do braço esquerdo, Samuel correu para frente e para trás ao longo do campo de treino durante o período de início do treino, enquanto a mídia podia observar os jogadores dos 49ers praticando.

Samuel sofreu uma lesão no ombro no sábado à noite que o limitou a apenas nove jogos na vitória dos 49ers por 24-21 sobre o Green Bay Packers em um jogo de playoffs da NFC.

O wide receiver Brandon Aiyuk expressou otimismo quando questionado se achava que Samuel seria capaz de jogar no domingo contra o Detroit Lions.

“Pessoalmente”, disse Ayuk. “Mas (vou) continuar a orar por ele para que melhore ao longo da semana e esteja conosco para terminar o trabalho.”

No início desta temporada, Samuel perdeu quase três jogos completos devido a uma lesão no ombro, e os 49ers foram 0-3 nesses jogos, com derrotas para Cleveland Browns, Minnesota Vikings e Cincinnati Bengals.

Nos playoffs, os 49ers conseguiram vencer os Packers, apesar de Samuel ter sido espectador durante a maior parte do jogo.

Jauan Jennings e Chris Conley interpretaram Samuel, com Ray-Ray McCloud assumindo principalmente o lugar de Jennings como receptor do slot.

Aiyuk disse acreditar que o grupo de wide receivers agora está mais bem equipado para continuar e produzir se Samuel não estiver disponível.

Conley teve uma recepção importante de 17 jardas na tentativa de vitória do 49ers, enquanto Jennings aproveitou seu tempo de jogo prolongado com cinco recepções para 61 jardas depois de receber apenas 19 passes para 265 jardas na temporada regular.

“Sinto que este é o momento dele”, disse Aiyuk sobre Jennings.”É ​​para isso que ele foi construído; é para isso que ele foi construído. Então, se surgir a oportunidade, estou pronto para andar com ele.”

“É para isso que serve todo o trabalho que realizamos. Tenho certeza de que todos se apresentarão e estarão prontos.”

