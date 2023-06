Billy Joel encerrará sua residência no Madison Square Garden em 2024

A corrida de Joel no MSG foi um fenômeno cultural e um trabalho em si. Todos os shows esgotaram e, além de uma ou duas dúzias de clássicos – você com certeza ouvirá “Piano Man”, “Allentown”, “New York State of Mind” e “It’s Still Rock and Roll to Me” – o set lista varia o suficiente para manter os fãs voltando sempre. Os convidados especiais incluem Bruce Springsteen, Tony Bennett, Olivia Rodrigo e a filha de Joel, Alexa Ray Joel.

A residência continua em uma programação aproximadamente mensal desde o início, exceto por uma pausa de 18 meses durante a pandemia de Covid-19 e um retorno em novembro de 2021.

De acordo com a publicação comercial Pollstar, a residência de Joel tocou para quase 1,7 milhão de pessoas durante sua 89ª apresentação em abril, e US $ 207 milhões em ingressos foram vendidos. Em sua última oferta, a residência terá arrecadado mais de US$ 250 milhões.

A ideia para a residência surgiu depois que Celine Dion quebrou dois recordes em Las Vegas, que começou em 2003 e acabou vendendo cerca de $ 660 milhões em ingressos. Mas Joel se absteve de viajar para lá. “Eu sabia que não queria trabalhar em um lugar como Las Vegas”, disse ele ele disse uma vez. “Eu nem gosto de Vegas.”

Os shows de Joel no parque se tornaram “o Super Bowl dos eventos musicais”, disse o agente de longa data Dennis Arva ao The New York Times no ano passado. Também inspirou um novo modelo de residência recentemente cimentado no mundo da música, no qual alguns artistas de alto nível preferem residir por mais tempo em menos locais, em vez de cruzar o mapa um por um – um movimento que pode reduzir os custos de turnê e oferecer um pouco de promoção da marca. No ano passado, por exemplo, Harry Styles tocou 15 datas no parque, e no final de 2022 e 2023 ele tocou outras 15 datas no Kia Forum em Inglewood, Califórnia.