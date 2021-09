Big 12 para adicionar BYU, Cincinnati, Houston e UCF após aceitar oficialmente os convites para participar da conferência

BYUE CincinnatiE Houston E UCF Os convites foram aceitos na sexta-feira para ingressar nas 12 grandes depois que a convenção votou para expandir o número de membros da liga pela primeira vez desde 2012. Como esperado, as 12 grandes selaram convites de associação, estendendo-os às quatro escolas que rapidamente aceitaram as ofertas.

A extensão da chamada exigiu uma esmagadora maioria dos oito diretores atléticos seniores restantes. No entanto, Big 12 destaca que a votação para agregar esses novos membros foi unânime.

BYU e Houston aceitaram seus convites poucas horas após recebê-los e, no final do dia, todas as quatro universidades anunciaram que se juntariam às 12 Grandes.

BYU Ela se tornou a primeira escola a aceitar seu conviteEle anunciou apenas 12 minutos após a Big 12 anunciar publicamente os convites.

“O atletismo da faculdade está mudando”, disse Tom Holmo, diretor de atletismo da Universidade Brigham Young. “Vimos um rápido aumento na taxa de mudança acontecendo. Vemos isso com a reorganização da conferência, vimos isso com o portal de transporte e governança, definitivamente vimos isso com o NIL. Estamos prontos na BYU. As notícias de hoje de ingressar na Big 12 são enormes, mas não são um ponto de conforto para mim. Nós. Este é apenas um novo começo com oportunidades para coisas maiores e melhores continuarem chegando ao atletismo da BYU. ”

Houston seguiu como a segunda escola Anuncia oficialmente sua entrada no Big 12. Os Cougars têm lutado por um convite quase desde o momento em que foram desqualificados do Big 12, quando foi formado em 1996.

“Participar da conferência Big 12 é um passo histórico em nossa jornada corporativa e é indicativo do crescimento fenomenal e sucesso que foi alcançado acadêmica e atleticamente na última década”, disse o presidente de Houston, Renault Khater. “Nossas expectativas para a nossa universidade permanecem altas, nossas aspirações permanecem ousadas e aproveitamos esta nova oportunidade para competir nos níveis mais altos em tudo o que fazemos.”

Cincinnati anunciou sua aceitação ao Big 12 em uma carta aberta do diretor de esportes John Cunningham na tarde de sexta-feira.

“O impacto da mudança para a conferência Big 12 se estenderá além das paredes do Lindner Center e nas salas de aula do campus e laboratórios de pesquisa, em linha com o esforço da nossa universidade pela excelência em tudo o que fazemos”, escreveu Cunningham. “Embora haja benefícios financeiros para a nossa etapa na conferência, incluindo uma posição significativamente melhorada para garantir um acordo de direitos de mídia de longo prazo consistente com nosso investimento em esportes, tão importante é o acesso que a conferência Big 12 proporcionará às nossas equipes. O objetivo é ganhar campeonatos nacionais. Ao ingressar no Big 12, todas as nossas equipes terão mais caminhos para fazê-lo. Também veremos um maior nível de contratações, um fortalecimento de nossa marca nacional e uma maior conscientização de nossa organização em todo o mundo.”

UCF tuitou um gráfico preto e dourado Logotipo Big 12. Para confirmar a admissão ao Big 12. A UCF realizou uma reunião de emergência de Conselho de Curadores da UCF para ser formalmente aceito.

Este resumo da expansão Big 12 vem na sequência de Texas E Oklahoma Saia da conferência para ingressar na Comissão de Valores Mobiliários como instituições membros. Os Longhorns and Sooners terão que esperar até que os direitos dos Big 12 expirem após o ano letivo de 2024-25 ou pagar multas de até US $ 80 milhões.

Cincinnati, Houston e UCF estão deixando a American Athletic Conference e devem pagar uma taxa de cancelamento de US $ 10 milhões. As regras da AAC determinam que um aviso prévio de 27 meses deve ser dado para a saída da conferência. O comissário do Big 12, Bob Bowlsby, observou que as três escolas AAC entrarão “no máximo até julho de 2024. No entanto, os programas provavelmente pagarão taxas de saída um pouco mais altas para sair antes da temporada de 2023. Por exemplo, a UConn pagou US $ 17 milhões para sair da AAC contrato. ”mais cedo.

A BYU, como jogador de futebol independente, pode mudar para os 12 grandes quando quiser; No entanto, os pumas disseram que vão esperar até 2023 e se juntar ao resto de seus esportes. Como freelancers, a BYU tem uma série de contratos atuais de agendamento de futebol nos livros para trabalhar, uma vez que o programa agenda 12 jogos por ano. A BYU também terá que pagar uma taxa de compra para sair da Conferência da Costa Oeste para todos os esportes não relacionados ao futebol.

Se todas as quatro equipes se juntarem ao Big 12 em 2023, esse grupo se sobreporá a Oklahoma e Texas nos últimos dois anos na liga. Isso poderia dar aos 12 grandes, provisoriamente, uma liga com 14 times, a menos que os Longhorns e Sooners sejam oferecidos mais cedo ou comprem sua saída do contrato.

O Diretor do Texas Tech Athletic Kirby Hocott afirmou recentemente que esta pode ser apenas a primeira rodada de reorganização como parte do Expansão maior do Big 12.