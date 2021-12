Biden recorre à fiscalização antitruste para combater a inflação

Mas, disse Mafi, o foco no antitruste deu ferramentas de comissão e confiança para investigar mais abusos por parte das companhias de navegação, agora e no futuro, quando a demanda está baixa e as empresas podem ser tentadas a tentar manter as taxas de envio artificialmente altas. “Acho que aumentou nossa credibilidade” com as empresas e desencorajou o comportamento anticompetitivo, disse ele.

Talvez o foco mais sustentável do governo, no curto prazo, tenha sido a indústria da carne. Um relatório do Conselho Econômico Nacional este mês acusou os maiores processadores de carne de aumento de preços para garantir lucros. De acordo com os dados mais recentes de Secretaria de Estatísticas TrabalhistasOs preços das carnes subiram 16 por cento em novembro em comparação com o mesmo mês do ano passado.

“Vemos que os processadores de carne dominantes estão usando seu poder de mercado para extrair margens de lucro cada vez maiores para si próprios”. O relatório disse. “As empresas que enfrentam uma concorrência significativa não podem fazer isso, porque perderão negócios para um concorrente que não aumentou suas margens de lucro.”

O North American Meat Institute, um grupo de lobby da indústria, negou as acusações e acusou o governo Biden de escolher dados econômicos. Ela disse que a Casa Branca estava ignorando níveis recordes de demanda por carne bovina, suína e de aves.

“O Conselho Econômico da Casa Branca está demonstrando mais uma vez sua ignorância sobre economia agrícola e os fundamentos da oferta e demanda”, disse Julie Anna Potts, presidente do Meat Institute.

O confronto entre Biden e o “Big Met” colocou os holofotes em Tom Vilsack, o secretário da Agricultura, que ocupou o mesmo cargo por oito anos no governo Obama. Alguns grupos agrícolas Ele criticou a candidatura de Vilsack por não ter feito esforços antitruste durante seu mandato anterior e, em vez disso, supervisionou uma era de consolidação no setor agrícola, incluindo o de Monsanto e Bayer. Depois de deixar o governo Obama, Vilsack se tornou um lobista na indústria de laticínios.

O Sr. Vilsack é agora responsável pelo desenvolvimento de novas regras para fazer cumprir a lei, o Ato de Embalagem de 1921, que visa proteger os agricultores de práticas anticompetitivas na indústria de carne e promover maneiras para os consumidores comprarem diretamente dos agricultores. Mas as regras, que foram definidas como parte da ordem executiva de Biden em julho sobre a concorrência, ainda não foram anunciadas. Isso reavivou as sugestões de que o Sr. Vilsack está em dívida com grandes empresas agrícolas.