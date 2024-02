Bem-vindo ao caso “Hotel Califórnia”.

NOVA YORK (AP) – Em meados da década de 1970, os Eagles estavam trabalhando em uma nova música assustadora e enigmática.

Em um bloco pautado amarelo, Don Henley, com a contribuição do cofundador da banda Glenn Frey, anotou ideias para uma “rodovia deserta escura” e um “lugar lindo” com uma superfície luxuosa e cores sinistras e sinistras. E algo com gelo, talvez caviar ou Taitinger – ou champanhe rosa?

“Hotel California” se tornou uma das canções mais indeléveis do rock. Quase meio século depois, aquelas páginas manuscritas de letras de músicas em preparação são o centro de um julgamento criminal incomum programado para começar na quarta-feira.

O negociante de livros raros Glenn Hurwitz, o ex-curador do Rock and Roll Hall of Fame Craig Inciardi e o vendedor de memorabilia Edward Kosinski foram acusados ​​de conspirar para possuir e tentar vender manuscritos de “Hotel California” e outras canções dos Eagles sem o direito de fazê-lo.

A partir da esquerda, Glenn Horowitz, Craig Inciardi e Edward Kosinski aparecem no tribunal criminal após serem acusados ​​de conspiração envolvendo notas manuscritas do álbum de sucesso dos Eagles, “Hotel California”, em 12 de julho de 2022, em Nova York. (Foto AP / John Minchillo, Arquivo)

Todos os três se declararam inocentes e seus advogados disseram que os homens não cometeram nenhum crime relacionado aos documentos, que obtiveram por meio de um escriturário que trabalhava para os Eagles. Mas o Gabinete do Procurador Distrital de Manhattan afirma que os réus conspiraram para ocultar a propriedade dos documentos contestados, apesar de saberem que Henley disse que as páginas foram roubadas.

Conflitos sobre valores são comuns, mas processos criminais como este são raros. Muitas brigas são resolvidas de forma privada, em ações judiciais ou por meio de acordos de devolução de itens.

“Se você puder evitar um processo entregando algo, a maioria das pessoas entregará”, disse Travis McDade, professor de direito da Universidade de Illinois que estuda disputas sobre documentos raros.

É claro que a condição dos manuscritos dos Eagles também é distinta em outros aspectos.

A principal testemunha da acusação é na verdade esta: espera-se que Henley testemunhe entre as paradas da turnê dos Eagles. O julgamento sem júri poderia oferecer uma visão do processo criativo da banda e de sua vida rumo ao estrelato na década de 1970.

Existem mais de 80 páginas de rascunhos de letras do álbum de sucesso de 1976, Hotel California, incluindo letras da canção vencedora do Grammy e líder das paradas. Apresenta um dos riffs mais reconhecidos do rock clássico, os solos mais famosos e a frase mais citável – e possivelmente superestimada: “Você pode conferir quando quiser, mas nunca pode sair”.

Henley Ele disse A música é sobre “a parte sombria do sonho americano”.

Ainda foi transmitido mais de 220 milhões de vezes e recebeu 136 mil reproduções de rádio no ano passado somente nos Estados Unidos, de acordo com a empresa de dados de entretenimento Luminate. Álbum “Hotel Califórnia”. Vendeu 26 milhões de cópias em todo o país Ao longo dos anos, só foi superado pelo disco de maiores sucessos dos Eagles e por “Thriller” de Michael Jackson.

As páginas também incluem letras de músicas como “Life in the Fast Lane” e “New Kid in Town”. O empresário dos Eagles, Irving Azoff, descreveu os documentos como “peças insubstituíveis da história musical”.

Horwitz, Inciardi e Kosinki são acusados ​​de conspiração para posse de bens roubados e vários outros crimes.

Eles não são acusados ​​de realmente roubar os documentos. Ninguém mais, mas os promotores ainda precisam provar que os documentos foram roubados. A defesa afirma que isso não é verdade.

Muito gira em torno das interações dos Eagles com Ed Sanders, o escritor que também foi cofundador da banda de rock de contracultura dos anos 1960, The Fugs. Ele trabalhou no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 em uma biografia autorizada dos Eagles que nunca foi publicada.

Sanders não foi acusado neste caso. Ela deixou uma mensagem telefônica para ele pedindo comentários.

Ele vendeu as páginas para Horowitz, que as vendeu para Inciardi e Kosinski.

Horowitz já administrou grandes negócios para livros e arquivos raros e já esteve envolvido em algumas disputas de propriedade antes. Um deles incluía artigos associados à autora de E o Vento Levou, Margaret Mitchell. Está acordado.

Inciardi trabalhou Exposições notáveis O Rock Hall of Fame com sede em Cleveland. Kosinski foi o diretor principal de Gotta Have It! A Collectibles, conhecida por leiloar pertences pessoais de celebridades, é tão pessoal quanto Madonna Ele entrou com uma ação judicial sem sucesso Para tentar impedir uma venda que envolvia suas calcinhas de látex.

Henley disse ao grande júri que nunca deu a letra ao biógrafo, de acordo com documentos judiciais apresentados pelo advogado de Kosinski. Mas os advogados de defesa indicaram que planejavam investigar a memória de Henley naquele momento.

“Acreditamos que o Sr. Henley forneceu voluntariamente a letra ao Sr. Sanders”, disse o advogado Scott Edelman no tribunal na semana passada.

Sanders disse a Horowitz em 2005 que enquanto trabalhava no livro dos Eagles, ele recebeu os papéis que queria da casa de Henley em Malibu, Califórnia, de acordo com a acusação.

Então a empresa de Kosinski colocou algumas páginas em leilão em 2012. Os advogados de Henley bateram à sua porta. A acusação diz que Horwitz, Inciardi e Sanders, em vários grupos, começaram a procurar versões alternativas da proveniência dos manuscritos.

Em uma história, Sanders encontrou as páginas descartadas em um camarim nos bastidores. Noutros casos, obteve-os através de um assistente de palco ou enquanto recolhia “muito material relacionado com abutres de diferentes pessoas”. Em outra carta, ele recebeu de Frey – um romance que “faria com que isso desaparecesse de uma vez por todas”, sugeriu Horowitz em 2017. Ele morreu no ano anterior.

“Ele só precisa ser bem tratado e ter certeza de que não irá para a lata”, Horovitz enviou um e-mail a Inciardi durante uma conversa em 2012 sobre transformar a “explicação de Sanders em uma comunicação” aos leiloeiros, diz a acusação.

Sanders deu ou assinou diversas explicações, de acordo com a acusação, e não está claro o que ele pode ter transmitido verbalmente. Mas está claro que ele pelo menos rejeitou a história do vestiário.

Kosinki enviou uma explicação, com a qual Sanders concordou, ao advogado de Henley. Kosinski também garantiu à Sotheby's que o músico “não tinha direito” aos documentos e solicitou que os potenciais licitantes fossem mantidos no escuro sobre as reclamações de Henley, disse a acusação.

A Sotheby's incluiu a letra de “Hotel California” em um leilão de 2016, mas retirou-a depois de saber que sua propriedade estava em questão. A Sotheby's não foi acusada no caso e não quis comentar.

Henley comprou em particular alguns rascunhos de letras de Gotta Have It! por US$ 8.500 em 2012, quando também começou a preencher relatórios policiais, de acordo com documentos judiciais.

Os advogados de defesa alegam que Henley encontrou promotores talentosos para aceitar seu caso, em vez de iniciar ele mesmo uma ação civil.

O gabinete do promotor trabalhou em estreita colaboração com a equipe jurídica de Henley, e um investigador estava até ansioso para obter passes para os bastidores de um show dos Eagles – até que o promotor disse que a ideia era “totalmente inadequada”, disseram os advogados de Kosinki em documentos judiciais.

Os promotores rejeitaram as questões sobre seus motivos como uma “teoria da conspiração, não uma defesa legal”.

No ano passado, escreveram em documentos judiciais: “São os arguidos, e não os procuradores, que são processados”.