Becky Lynch vs Trish Stratus termina em dupla contagem no WWE Raw | Notícias, resultados, destaques, estatísticas e rumores

Jeremychanphotography/Getty Images

Becky Lynch e Trish Stratus lutaram em uma luta dupla na noite de segunda-feira no Raw em uma luta rancorosa, mas o drama não terminou aí.

A briga deles saiu do ringue em várias ocasiões, e a partida saiu dos trilhos enquanto as duas mulheres lutavam no meio da multidão.

A contagem de dez do árbitro encerrou oficialmente a luta, mas a luta continuou. Lynch e Stratus lutaram na escada e no corredor, onde o ex-lutador levou a melhor diante de vários fãs.

Lynch estava prestes a acertar Stratus com um golpe de manivela em cima da mesa de mercadorias, mas recentemente o NXT lembrou que Zoe Stark a atacou por trás e nocauteou seus pés, deixando Stratus ter a vantagem.

A dupla atacou Lynch, que ficou se contorcendo de dor no chão do corredor.

Pouco tempo depois, um oficial da WWE, Adam Pearce, confrontou um alegre Stratus e Stark nas costas. Uma Pearce visivelmente agitada então disse a Stratus que ela estava fugindo de Lynch e ordenou uma luta em uma jaula de aço entre os dois.

Lynch e Stratus eram amigos, com Trish voltando para a WWE para ajudar Lynch e sua colega do Hall da Fama, Lita, a derrotar o Damage CTRL pelo WWE Women’s Tag Team Championships.

O trio também se uniu para derrotar Damage CTRL em uma luta de duplas de seis mulheres na WrestleMania 39, mas seu período de lua de mel não durou muito depois disso.

Lynch e Lita estavam programados para defender os títulos contra Liv Morgan e Raquel Rodriguez duas semanas após a WrestleMania, mas Lita foi eliminada por um misterioso assaltante nos bastidores. Trish então concordou em intervir e competir em nome de Lita.

Stratus caiu, pois ela e Lynch perderam os títulos, e quando o homem tentou mostrar sua compreensão após a partida, Stratus a atacou por trás.

Isso acabou levando a uma partida entre Lynch e Stratus no Night of Champions, onde Trish aproveitou uma grande virada, quando Stark saiu de baixo do ringue para atacar Becky, permitindo que Stratus marcasse a vitória.

Stratus manteve essa vitória na cabeça de Lynch por várias semanas depois, até retribuindo o favor ajudando Stark a derrotar Becky em um episódio do Raw.

Becky prometeu fazer qualquer coisa por ela para conseguir uma revanche contra Stratus, e Trish concordou com a condição de que Lynch vencesse Stark em uma partida. Ela também estabeleceu a estipulação de que Lynch deveria agradecê-la em caso de perda, bem como ter “Thank You Trish” tatuado em seu peito.

Lynch concordou e foi capaz de superar o obstáculo colocado à sua frente ao derrotar Stark em um episódio final do Raw, apesar das inúmeras tentativas de Trish de interferir.

A rivalidade de longa data entre Lynch e Stratus continuou na noite de segunda-feira, mas as apostas agora serão aumentadas na jaula de aço.

Sintonize o Ring Rust Radio para todos os tópicos quentes de luta livre. Assista ao último episódio no player abaixo.