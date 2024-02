Austin Butler explica por que não deu crédito a Vanessa Hudgens por inspirar seu papel em ‘Elvis’

Austin Butler confessou um comentário polêmico que fez sobre seu papel principal no filme Elvis– Quando ele convenientemente se esqueceu de mencionar em uma entrevista que foi sua velha amiga Vanessa Hudgens quem primeiro o sugeriu para assumir esse papel.

“Ah, sim, aprendi uma lição com aquela garota – senti que de alguma forma estava respeitando a privacidade dela e não queria trazer à tona muitas coisas que pudessem fazê-la ter que conversar.” Dunas de Areia: Parte Dois o ator Dizer Respeitado Em entrevista publicada hoje. “Tenho muito amor e carinho por ela. De forma alguma ele estava tentando apagar alguma coisa.

Hudgens e Butler dataram de 2011 a 2020, e isso foi Musical do ensino médio A estrela o inspirou a interpretar o Rei do Rock 'n' Roll no épico biográfico de Baz Luhrmann de 2022, e ele disse a Butler que seria perfeito para isso.

“Em dezembro passado, estávamos dirigindo nosso carro e ouvindo música de Natal, e então tocou a música de Natal de Elvis Presley”, contou Hudgens em um episódio do podcast de agosto de 2019. Ele vive! Com Kelly e Ryan. “Ele tinha acabado de pintar o cabelo de escuro. Ele é naturalmente loiro, e eu estava olhando para ele, e ele estava cantando comigo, e eu disse: 'Querido, você precisa interpretar Elvis.'

Quando falamos sobre o mesmo momento em Repórter de HollywoodMesa Redonda de Atores em janeiro de 2023, porém, Butler contou a história de forma diferente.

“Eu ia ver as luzes de Natal com um amigo”, disse ele. “E havia uma música de Natal de Elvis no rádio e eu estava cantando junto e meu amigo olhou para mim e disse: 'Você deveria interpretar Elvis.'

Os fãs rapidamente criticaram o uso da palavra por Butler amigo nas redes sociais, acusando-o de ignorar seu ex-amor de longa data. Mas desde então ele esclareceu que na verdade estava falando sobre Hudgens e não tinha intenção de fazer mal.

Hudgens agora é casado com a estrela da MLB Cole Tucker, enquanto Butler namora a modelo Kaia Gerber desde 2022.