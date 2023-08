Astronautas presos no espaço, eles podem retornar à Terra?

Escrito por Kevin C. Ness |

Depois que sua espaçonave de acoplamento sofreu danos, dois cosmonautas russos e um astronauta americano permaneceram em órbita por seis meses a mais do que o planejado. Como mencionei o NacionalOs astronautas encalhados entraram nessa situação quando sua espaçonave Soyuz MS-22 foi danificada, possivelmente por um pequeno meteoro, com um vazamento de refrigerante sem conserto. Felizmente, depois de um ano no espaço, os astronautas finalmente se preparam para voltar para casa.

Três astronautas que ficaram presos na Estação Espacial Internacional por um ano estão prestes a finalmente retornar à Terra.

Os astronautas encalhados foram deixados para trás com sua nave, que retornou à Terra em março, usando seu modo autônomo. Houve um vazamento de refrigerante semelhante na espaçonave de carga Progress MS-21 da Rússia, embora a Roscosmos simplesmente tenha atribuído o problema a “fatores externos”.

Felizmente, um plano de resgate está em andamento para trazer os três astronautas encalhados de volta à Terra com segurança da Estação Espacial Internacional depois de quase um ano em órbita – quase o dobro do planejado. A Rocosmos enviou um rover de resgate no início deste ano, programado para partir da Estação Espacial Internacional (ISS) em 27 de setembro. A Soyuz MS-23 está atracada na estação desde fevereiro, quando chegou com suprimentos, e está sendo preparada para isso. Viagem de volta à Terra.

O tempo extra na estação significa que o americano Frank Rubio estabelecerá o recorde de maior tempo no espaço de um astronauta dos Estados Unidos.

Os astronautas retidos, Frank Rubio da NASA, Dmitry Petlin da Roscosmos e Sergey Prokopyev, não ficaram sem companhia durante sua estada. Eles se juntaram em março ao sultão Al Neyadi, um astronauta dos Emirados. Embora esta seja a missão mais longa para qualquer pessoa de sua região do mundo, Nyady ficará na ISS por muito menos tempo do que seus companheiros e retornará para casa em 1º de setembro.

Na sexta-feira, ocorreu a primeira das duas manobras para preparar a Soyuz MS-23 para sua separação da estação para o voo de retorno dos astronautas encalhados. As medidas que estão sendo tomadas agora ajudarão a garantir a trajetória do navio, bem como preparar a chegada de uma missão tripulada russa Soyuz MS-24 em setembro. O processo envolve o acionamento de duas reinicializações por impulso.

O recorde de permanência mais longa no espaço foi do falecido cosmonauta russo Valery Polyakov, que esteve na estação espacial Mir por 437 dias.

Enquanto os cosmonautas encalhados pousarão no Cazaquistão, não saberemos a hora exata de seu retorno até mais perto do prazo.

Os colegas cosmonautas Petlin e Prokopyev também quebrarão o recorde de maior tempo que um cosmonauta russo passou na Estação Espacial Internacional. O recorde anterior foi estabelecido por Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov, que estavam na mesma missão que Hei. O recorde de permanência mais longa no espaço foi do falecido cosmonauta russo Valery Polyakov, que esteve na estação espacial Mir por 437 dias.